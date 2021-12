Umjubelte Premiere am Opernhaus Zürich – Die Royals waren schon immer gut in Sachen «Sex and Crime» Wie wird man eine Gattin los? In Donizettis «Anna Bolena» wird die Frage auf sehr unschöne Weise beantwortet. Susanne Kübler

Luca Pisaroni als Heinrich VIII. hat sich nicht wirklich im Griff (hier mit Karine Deshayes als Jane Seymour). Foto: Toni Suter

Hätte es Netflix schon früher gegeben – die Kultserie «The Crown» hätte noch ein paar saftige Staffeln mehr bieten können. Etwa über den Tudor-König Heinrich VIII. (1491–1547): Er servierte seine Gattin Katharina ab, um die ebenso ehrgeizige wie kluge Anne Boleyn zu heiraten.

Aber sie fiel schon bald in Ungnade, der König verliebte sich in die Hofdame Jane Seymour, die seine dritte Gattin werden sollte (insgesamt heiratete er sechsmal). Davor musste er Anne Boleyn loswerden, inszenierte deshalb eine Intrige, die nicht nur sie den Kopf kostete, sondern auch ihre (scheinbaren? tatsächlichen?) Liebhaber und ihren Bruder, mit dem sie ein inzestuöses Verhältnis gehabt haben soll – so lautete jedenfalls die Anklage.