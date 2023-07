Gauklerfest in Interlaken – Die Rosenstrasse wird zur Künstlerbühne Am letzten Juli-Wochenende findet zum 18. Mal das internationale Gauklerfest statt.

Sorgte vor einem Jahr in Interlaken für gute Unterhaltung: Mit Radakrobatik zwischen den möglichen «Ehemännern» suchte sich Jessica Arpin in jeder Show den Richtigen. Foto: Anne-Marie Günter

Vom Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, zeigen internationale Artisten am 18. Gauklerfest in der Rosenstrasse ihr erstaunliches Können. Komiker, Jongleure, Akrobaten und Zauberer versprechen sorglose Unterhaltung und unerwartete Momente, fröhliche Strassenkultur für Klein und Gross.

Die Strassenshows starten jeweils alle Stunde, am Freitag ab 18 bis 24 Uhr, am Samstag 15 bis 24 Uhr und am Sonntag ab 15 bis 23 Uhr, und kosten keinen Eintritt. Aber da die Artisten ihren Lebensunterhalt damit verdienen, freuen sie sich über jede Spende aus dem Publikum.

Für die Zuschauer stehen genügend Sitzbänke zur Verfügung, und für Hunger und Durst steht eine Festwirtschaft bereit.

