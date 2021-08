Auszeichnung der SP Oberaargau – Die Rose geht an die Flüchtlingshilfe Die Sozialdemokraten honorieren die Integrationsarbeit von rund 30 freiwilligen Flüchtlingshelferinnen und -helfern in Herzogenbuchsee.

Die Grossratsmitglieder Ruth Sager Schär, Christine Blum (halten beide die Fahne) und Reto Müller (links) übergeben gemeinsam mit SP-Präsident Adrian Wüthrich (rechts) den Flüchtlingshelfenden die SP-Rose. Foto: PD

Sie erteilen zweimal pro Woche Deutschunterricht, unterstützen vor Ort bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und sind Ansprechpartner bei Alltagsproblemen. Sie laden Migrantinnen und Migranten jedes Jahr auf Initiative der örtlichen Naturfreundesektion zu einer Wanderung ein oder machen zusammen mit ihnen deren Velos fit für den Frühling. Die Arbeit der losen Gruppierung der «Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe» in Herzogenbuchsee ist vielfältig.

Für ihr soziales und gesellschaftliches Engagement erhielt das Team nun die SP-Rose als Anerkennungspreis überreicht. «Integration funktioniert nur in einem Netzwerk, und das ist hier bei uns in Buchsi gelungen», sagte SP-Grossrätin Ruth Sager Schär bei der Laudatio im Garten des reformierten Kirchgemeindehauses.

Erstmals eine Flüchtlingsarbeit ausgezeichnet

Die Buchser Gruppierung war 2015 durch die damalige Pfarrerin Alice Pohl initiiert worden. Das Team wirkt auch heute noch unter dem Dach der Reformierten Kirchgemeinde. Kern ihrer Tätigkeit sei der Deutschunterricht; ergänzt um einen Kinderhütedienst sei er auch ein Ort des Austauschs, heisst es in einer Mitteilung der SP.

Mit ihren weiteren Aktivitäten entlasteten die Helfer die Flüchtlingssozialhilfe, sagte Pfarrerin Sophie Matschat als Koordinatorin der Gruppe an der Verleihung. Was die im Oberaargau neu zuständige Firma ORS nach Anlaufschwierigkeiten nun auch schätze. «Die Auszeichnung freut uns sehr, noch mehr geht mein Dank aber an unsere rund 30 Freiwilligen weiter.»

Die Rose der SP Oberaargau ist bereits zum zwölften Mal verliehen worden, erstmals nun auf dem Gebiet der Flüchtlingsarbeit. 2018 zeichnete die Rose das Afrika-Partnerschaftsprojekt Jambo in Herzogenbuchsee aus, 2019 die Kultur-Welle Wynau und 2020 Ueli Marti, der in der Region Langenthal seit vielen Jahren Neophyten bekämpft.

swl

