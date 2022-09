Idee aus dem Oberland – Die Rollstuhl-Revolution rollt an Patent eingereicht, Prototyp im Bau: Die Pläne für den weltweit ersten Open-Source-Rollstuhl werden konkret. Initiant Stefan Wäfler wähnt nach der Wissenschaft bald auch die Wirtschaft am Start. Jürg Spielmann

Das erste Funktionsmodell, der sogenannte Rollchair Flex, entsteht derzeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch. Foto: PD

«Nun werden wir für die Hersteller langsam interessant.» Der dreifache Familienvater sagt dies am Stubentisch seines Daheims in Spiez. Er denkt gross. Weit über seine Parzellen-, ja, über Gemeinde-, Kantons- und Landesgrenzen hinweg. Stefan Wäfler verfolgt mit dem Verein «Roll on» eine globale Vision: Er beabsichtigt, den Rollstuhl zu revolutionieren, um die Lebensqualität körperlich Beeinträchtigter zu verbessern. Sein Antrieb sei mitnichten der grosse Reibach, sagt er bestimmt. Er spricht von sozialem Antrieb und ebensolcher Teilhabe. Er will Gutes tun.