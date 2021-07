Coca-Cola-Fans sind skeptisch – Die riskante Rezeptänderung beim Cola Zero Mit einem neuen Geschmack soll Coke Zero Zucker die Umsatzzahlen des Cola-Konzerns noch mehr hochtreiben. Nur: Machen das auch die Kunden mit? Martin Suter

Die Rezeptur wurde verändert: So sieht das neue Design von Coca-Cola Zero aus. Foto: ZVG

«Hi, ich heisse Mitch, und ich bin ein Coke-Zero-Süchtiger. Falls diese Veränderung mir mein unverzichtbares Getränk versauert, könnte ich zu verzweifelten Taten schreiten.»

Mit diesem augenzwinkernden Droh-Tweet sah der New Yorker Mitch Gross der von Coca-Cola angekündigten Veränderung des Nullkaloriengetränks Coke Zero Sugar entgegen. Für ihn und andere Fans – aber auch für den Konzern selbst – steht viel auf dem Spiel, wenn an der Rezeptur eines Erfolgsprodukts herumgeschräubelt wird.

Weniger Durst ohne Kinos und Sport-Events

«Der beste Wachstumstreiber 2021 und wohl noch einige Jahre darüber hinaus ist wahrscheinlich Coke Zero Sugar», sagte Firmenchef James Quincey im Februar. Quinceys positive Perspektive bestätigte sich am letzten Mittwoch, als die Coca-Cola-Company ihre Vierteljahreszahlen bekannt gab.