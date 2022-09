Urteil in Thun – Die Richterin glaubte dem Opfer Am 2. Januar gerieten sich zwei Männer am Bahnhof Thun ins Gehege. Am Freitag hat das Regionalgericht einen von ihnen des Landes verwiesen. Marco Zysset

Im Januar 2022 kam es am Bahnhof Thun zu einer Auseinandersetzung, wegen welcher sich am Freitag ein Mann vor dem Regionalgericht in Thun verantworten musste. Foto: Franziska Rothenbühler

In einem Punkt waren sich vor dem Regionalgericht Berner Oberland in Thun alle einig: Zwei Männer hatten am 2. Januar dieses Jahres am Bahnhof Thun eine Auseinandersetzung. Doch damit hatte es sich dann auch schon in Sachen Einigkeit.