Sexismus unter Linksautonomen – Die Revolutionäre Jugendgruppe löst sich auf Junge Aktivistinnen prangerten jüngst lautstark den Sexismus innerhalb der linksautonomen Szene an. Nun kommt es in der betroffenen Gruppe zum Bruch. Michael Bucher

Vermummt und mit provokanten Parolen unterwegs: Die revolutionäre Linke an der Anti-WEF-Demonstration im Januar dieses Jahres. Foto: Raphael Moser

Die revolutionäre Linke in Bern wird gerade gehörig durchgeschüttelt. Die tonangebende Revolutionäre Jugendgruppe Bern (RJG), die laut eigenen Angaben seit 2007 besteht, hat sich aufgelöst. Dies teilt die Gruppe auf ihrer Website mit. Die Gruppe ist bekannt für ihren teils militanten Kampf gegen Kapitalismus, Unterdrückung und staatliche Repression. Für Teile der Gruppe hat Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) eigens die Bezeichnung «gewaltextremistische Linke» kreiert.

Auch das Engagement für Gleichstellung und feministische Anliegen zählt zum Repertoire der RJG, in der laut eigenen Angaben in all den Jahren insgesamt über 100 Personen vertreten waren. Doch offenbar ist man innerhalb der Gruppe weit entfernt vom propagierten Ideal. Bereits im Sommer prangerte eine Frauengruppe in einer Wutschrift den strukturellen Sexismus innerhalb der linksautonomen Szene an.