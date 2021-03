Neue Zonen in Heimiswil – Die Revision schreitet voran Die kantonale Vorprüfung der Ortsplanung ist abgeschlossen, und die Bereinigungen wurden vorgenommen. Voraussichtlich im Juni kommt es zur öffentlichen Auflage.

Mitte 2022 soll in Heimiswil die neue Ortsplanung in Kraft gesetzt werden. Foto: Thomas Peter

Nachdem die kantonale Vorprüfung der Ortsplanung in Heimiswil Ende 2020 abgeschlossen werden konnte, hat die Arbeitsgruppe zusammen mit dem Ortsplaner ihre Arbeit wiederaufnehmen und in einem nächsten Schritt Bereinigungen aus der Vorprüfung vornehmen können. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung festhält, beinhalten die Anpassungen unter anderem Bereinigungen auf den aktuellsten Stand bei den Baulandreserven, bei der Ausscheidung des Gewässerraums sowie bei der Frage, welche Parzellen überbaut sind und welche noch nicht. Diese Punkte sind dabei speziell zu erwähnen: