Risikoreiche Investition – Die Retter von Meyer Burger machen Kasse Petr Kondrashev und Swisscanto haben das Solarunternehmen 2020 vor dem Konkurs bewahrt. Beide konnten inzwischen Aktien mit Gewinn verkaufen. Julian Witschi

Ins Aktionariat der in Thun ansässigen Solarfirma ist nach einem steilen Kursanstieg Bewegung gekommen. Foto: PD

Es war eine hochriskante Wette. Aber wer vor einem Jahr an den Neustart der krisengeschüttelten Solarfirma Meyer Burger geglaubt und Aktien gekauft hat, kann sich bislang über kräftige Kursgewinne freuen: Bei der Kapitalerhöhung waren die neuen Aktien für 9 Rappen zu haben gewesen. Für 44 Rappen konnten sie am Donnerstagabend an der Börse verkauft werden.

Dank des Kursfeuerwerks konnten die beiden Hauptinvestoren bei der Kapitalerhöhung schnell kräftig Kasse machen: Der russische Milliardär Petr Kondrashev und die Anlagegesellschaft Swisscanto verkauften bereits nach wenigen Monaten einen Teil ihrer Aktien. Das geht aus Offenlegungsmeldungen der Schweizer Börse zu Beteiligungsveränderungen hervor.