Grosse Ja-Stimmenanteile bei allen Vorlagen

Uttigen Bei einer Stimmbeteiligung von 28.76 Prozent wurden alle Geschäfte mit grosser Mehrheit angenommen. Die Jahresrechnung 2019 passierte mit einem Ja-Stimmenanteil von 97.57 Prozent, das Budget für das kommende Jahr mit 94.26 Prozent. In zwei weiteren Vorlagen ging es um die Schule. Die Auslagerung Schulinformatik an die Informatikdienste der Stadt Thun wurde von 91.17 Prozent der Abstimmenden gutgeheissen, während die Weiterführung der regionalen Schulsozialarbeit auf 89.62 Prozent Ja-Stimmen kam. Auch über zwei Reglemente konnten die Uttigerinnen und Uttiger abstimmen. Das Reglement über die Mehrwertabgabe erreichte mit 85.21 Ja-Stimmen die tiefste Akzeptanz, während beim Reglement zum Werterhalt von Liegenschaften und Finanzvermögen 88.52 Prozent eine Ja in die Urne legten. Ungefährdet waren auch die beiden Kreditvorlagen: 94.48 Prozent Ja-Stimmen gab es für die Sanierung des Schulstutzes (inklusive Werkleitungen), 94.04 Prozent für die Sanierung der öffentlichen Kanalisationsleitungen.