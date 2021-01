Kinos in Burgdorf – Die Reserven werden aufgefressen Trotz grosser finanzieller Einbussen wollen Manuel und Mathias Zach weitermachen: Seit 25 Jahren betreiben sie in Burgdorf die Kinos Rex und Krone sowie im Sommer das Openair-Kino. Urs Egli

Da war die Kinowelt noch in Ordnung: Mathias (links) und Manuel Zach präsentierten in ihrem Kino Rex in Burgdorf die sehr erfolgreiche Saison 2015. Foto: Thomas Peter

«Auf einen Chlapf wurde alles stillgelegt oder zumindest reduziert, ohne dass wir etwas dagegen tun konnten. Das sind die Fakten», blickt Mathias Zach auf das letzte Jahr zurück. Mit seinem Bruder Manuel führt er unter dem Namen Cinérgie Kinos vier Lichtspieltheater im Kanton Bern: das Apollo in Lyss, das Kino um die Ecke in Belp (zusammen mit Mitinhaber Daniel Tschanz) sowie das Rex und die Krone in Burgdorf. Dazu kommt im Sommer das Openair-Kino in der Emmestadt. Mitte März wurden die Kinos schweizweit vom Bundesrat bis im Juni geschlossen. Doch die Freude über die Wiedereröffnung dauerte nicht lange. Am 23. Oktober mussten die Kinos erneut behördlich verordnet dichtmachen.