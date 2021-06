Das Ende der italienischen Monarchie – «Die Republik oder das Chaos» Das Land vor 75 Jahren: Ein tief gespaltenes Volk entscheidet über seine Verfassung, ein Bürgerkrieg droht. Doch dann erweist sich ein junger König als besonnener Mann. Stefan Ulrich

Im Juni 1946 feiert das italienische Volk die Ausrufung der Republik und das Ende der Monarchie. Foto: Gamma-Keystone, Getty Images

Seit einem Dreivierteljahrhundert weht über dem Quirinalspalast in Rom – einst Sitz der Päpste, dann der Könige, nun der Präsidenten Italiens – die Flagge der Republik. Eine Trikolore ohne Insignien in den Farben Grün, Weiss und Rot. Sie steht für die Einheit der Nation. Eine Einheit, die spät erkämpft wurde, im «Risorgimento», der «Wiedererstehung», zwischen 1815 und 1870. Und die immer wieder zu zerbrechen drohte, durch Kriege, Bürgerkriege und Spaltungen, die bis heute fortwirken.

Kirche gegen Königshaus, Liberale gegen Linke, Faschisten gegen Widerstandskämpfer, Christdemokraten gegen Kommunisten, Silvio Berlusconis Anhänger gegen seine Gegner, der Norden gegen den Süden – angesichts dieser erbittert ausgetragenen Antagonismen ist es erstaunlich, dass die Italiener zusammenblieben und am 2. Juni den 75. Geburtstag ihrer Republik feiern können. Dabei war deren Gründung 1946 von einer besonders dramatischen Spaltung begleitet, die, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und den Kämpfen zwischen Faschisten und Resistenza, beinahe in einen Bürgerkrieg geführt hätte: zwischen Monarchisten und Republikanern. Für einige Tage stand das Land erneut am Abgrund.