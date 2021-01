Verhüllungsverbots-Initiative – Die Reizfigur der Burka-Gegner Religionsforscher Andreas Tunger-Zanetti hat eine Studie zu Burkaträgerinnen in der Schweiz veröffentlicht. Die Reaktionen sind unerwartet heftig. Gregor Poletti

Warnt vor zu stereotypen Interpretationen von islamischen Besonderheiten wie etwa der Gesichtsverhüllung: Andreas Tunger-Zanetti. Foto: Herbert Zimmermann (13 Photo)

Das Buch sei ein Hohn, eine Beleidigung all jener Frauen, die sich verhüllen müssten. Das sagt SVP-Nationalrat Walter Wobmann, einer der Hauptinitianten der Verhüllungsverbotsinitiative. Den Namen des Studienverfassers nimmt er schon gar nicht in den Mund: «Dass sich dieser Mensch als Fachperson ausgibt, ist fahrlässig, eine Katastrophe.» Wer ist die Person, die den Zorn des Solothurner Politikers derart anfacht?

Andreas Tunger-Zanetti ist 59-jährig, hat Islamwissenschaft studiert und ist seit über 13 Jahren Geschäftsführer des Zentrums Religionsforschung an der Universität Luzern. Der Familienvater und gläubige Christ hat in dem noch jungen Abstimmungskampf zur Verhüllungsverbotsinitiative mit seiner Studie «Verhüllung – Die Burka-Debatte in der Schweiz» eine steile Bekanntheitskarriere gemacht. Sein Fazit: Es gibt nur ganz wenige voll verschleierte Frauen in der Schweiz, und die meisten von ihnen würden den Nikab freiwillig tragen. Entstanden ist die Studie aus einer Lehrveranstaltung im Frühjahrssemester 2020. «Es war durchaus ein Ziel des Buches, die aktuellen Diskussionen zu beleben», so Tunger-Zanetti.

Selbst der Bundesrat beruft sich auf die Studie

Das ist ihm gelungen: Der Bundesrat beruft sich bei seiner Argumentation gegen die Initiative auf diese Studie, es sei die erste dieser Art, sagte die verantwortliche Justizministerin Karin Keller-Sutter bei der Eröffnung der Abstimmungskampagne. Ihr kam zupass, dass Tunger-Zanetti die Anzahl der voll verschleierten Musliminnen lediglich auf 20 bis 30 schätzt. 2010 waren es laut dem Bundesrat noch 95 bis 130, im aktuellen Abstimmungsbüchlein beliess er es bei der Formulierung «äusserst niedrig». Geradezu euphorisch nahm FDP-Ständerat Andrea Caroni, der das überparteiliche, gegnerische Parlamentarierkomitee anführt, die neue Schätzung auf. Der Luzerner Islamexperte habe sich die angeblichen «Schreckensgespenster» angeschaut und nichts gefunden: «Die wenigen hiesigen Nikabträgerinnen sind weder Unterdrückte noch Salafistinnen, sondern Punks mit religiösem Touch.»

«Frauen mit Gesichtsverhüllungen haben sich grossmehrheitlich aus eigener Überzeugung dafür entschieden.» Andreas Tunger-Zanetti, Religionsforscher

Damit zielt Caroni auf die zweite Hauptaussage der Studie. Tunger-Zanetti würde die Formulierung des Appenzeller Ständerates zwar so niemals unterschreiben. Aber sein eigenes Fazit, was die Beweggründe der Nikabträgerinnen angeht, ist provokativ genug: «Frauen mit Gesichtsverhüllungen haben sich grossmehrheitlich aus eigener Überzeugung dafür entschieden.» Diese Schlussfolgerung der Studie bringt die Befürworter der Burkainitiative auf die Palme. Unseriös ist noch das Netteste, was etwa Wobmann dazu sagt. Die «Weltwoche» bezeichnet das Buch als «Voodoo-Studie», die sich einzig auf eine Hauptzeugin berufe.

Tatsächlich gründet Tunger-Zanettis Schlussfolgerung zwar auch auf dem Vergleich mehrerer Forschungen in anderen westeuropäischen Ländern. Aber er präsentiert in der Studie nur eine Schweizer Nikabträgerin. Das Gespräch mit ihr wurde per Audioschaltung geführt, sodass die Frau nicht einmal ihr verschleiertes Gesicht preisgeben musste (mit der Begründung, es sei beim Interview ein Mann zugegen). Autor Tunger-Zanetti rechtfertigt das Fazit, dass die hiesigen Musliminnen, die sich das Gesicht voll verschleiern würden, dies meistens aus eigenem Antrieb täten: Aus den Aussagen dieser Gesprächspartnerin und verstreuten öffentlichen Informationen über einzelne weitere Schweizer Nikabträgerinnen sei ein Bild entstanden, das trotz aller Lücken gut zu den Ergebnissen der Forschung in anderen westeuropäischen Ländern passe. Dies als «einen eigenständigen, neuen Forschungsbeitrag» zu feiern, wie es in der Einleitung der Studie heisst, ist laut seinen Kritikern trotzdem ziemlich hoch gegriffen.

Ein deklarierter Gegner der Burka-Initiative

Mit der Kritik an seiner Studie kann der ruhig und besonnen wirkende Tunger-Zanetti leben: «Bisher gab es zur Schweiz keinerlei Forschung. Unser Gespräch mit dieser Frau ist immerhin ein Anfang in diesem schwierigen Feld.» Der Religionsforscher verbirgt zwar seine politische Haltung nicht, nämlich ein Gegner dieser Initiative zu sein. Er widerspricht aber dem Vorwurf, unsachlich oder unsauber zu arbeiten: «Wir versuchen als Forscher, möglichst neutral die wichtigsten Fakten in die Diskussion einzubringen, und belegen unser Vorgehen und unsere Quellen, soweit es die zugesagte Anonymität erlaubt.» Er diskutiere gern mit seinen Kritikern über diese Belege, allerdings nur, wenn sie sein Buch auch tatsächlich gelesen hätten.

Geniesst Tunger-Zanetti dieses plötzliche Scheinwerferlicht? Zwar fühle er sich durch die Erwähnung des Bundesrates geschmeichelt, aber eine «Rampensau» sei er nicht. Im Gegenwind scheint er sich jedenfalls wohlzufühlen. Dieser sei für ihn auch nicht unerwartet, weil die Befunde gängigen Vorstellungen widersprechen würden. Es ist nicht das erste Mal, dass der Luzerner Religionsforscher mit seiner Meinung aneckt und die Konfrontation sucht. Vor zwei Jahren legte er sich mit der Islamkritikerin Saïda Keller-Messahli an. Diese vertritt seit Jahren die These, dass Geld für den Bau neuer Moscheen in der Schweiz aus undurchsichtigen Quellen am Golf komme. Belastbare Belege sei sie der Öffentlichkeit bisher jedoch in allen Fällen schuldig geblieben, sagt Tunger-Zanetti. Wie belastbar seine eigenen Belege sind, wird freilich auch von vielen infrage gestellt.