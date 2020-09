Leser verschenkte es – Die Reise des Gratis-Holzhäuschens Einst war es ein Skilift-Häuschen, dann eine Garage für einen Heissluftballon. Jetzt hat Leser Hans Zaugg sein Holzhaus verschenkt – und es reist nach Landiswil. Dominik Galliker

Dieses Holzhaus reist bald nach Landiswil. Foto: Jonas Zaugg

Es war schnell weg. An der Pinnwand dieser Zeitung hatte Leser Hans Zaugg aus Eriswil ein Inserat veröffentlicht: Er verschenke ein Holzhaus, 5 x 4.5 Meter gross. Das Haus müsse weg, denn es steht in Huttwil dem Ausbau eines Nachbargebäudes im Weg. «Sonst wird es vom Bagger zusammengeschlagen», sagte Hans Zaugg. Kaum war das Inserat veröffentlicht, riefen die ersten Interessenten an. «Ich hatte insgesamt elf Anrufe», erzählt Hans Zaugg. Und auch sonst sei er viel auf das Inserat angesprochen worden. «In der Beiz wusste der Hinterste und Letzte von meinem Holzhaus.» Nun wird es bald umziehen.