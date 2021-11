Klimaneutralität im Oberaargau – Die Regionen könnten den Unterschied machen Politiker und Unternehmerinnen fordern mehr Anreize für eine klimaneutrale Stromproduktion. Maximilian Jacobi

Regierungsrat Christoph Ammann erklärt die Zuständigkeiten in Sachen Versorgungssicherheit. Fotos: PD/Michel Giesser

In der Schweiz könnte es ab 2025 aufgrund verringerter Importe zeitweise zu Strommangel kommen. So heisst es in einer Studie, die Mitte Oktober vom Bund veröffentlicht wurde.

Gibt es Wege, wie sich die Regionen gegen künftige Engpässe wappnen können?

Die Veranstaltung «Energie vo hie für die vo do» der Organisation Region Oberaargau drehte sich eigentlich um die Rolle der Region auf dem Weg in die klimaneutrale Gesellschaft. Sie bot aber gleichzeitig auch mögliche Antworten auf ebendiese Frage.

Zum Beispiel, dass es die Sorge der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) und nicht die von einzelnen Regionen sei, eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Das hielt Regierungsrat Christoph Ammann, Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektor des Kantons Bern, als erster Sprecher an der Veranstaltung fest.