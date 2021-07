Interview zu Hochwasser-Warnungen - «Die Regenrate war extrem – und deshalb unberechenbar»

Hätten sich die Hochwasser in Deutschland genauer vorhersagen lassen? Und wie funktioniert das Warnsystem in der Schweiz? Hydrologe Philippe Gyarmati vom Bundesamt für Umwelt erklärt.

In Deutschland wird kritisiert, Vorhersagen seien bereits vier Tage im Voraus relativ zuverlässig gewesen. Können Sie das nachvollziehen?

Präzise Warnungen vier bis fünf Tage im Voraus sind fast nicht machbar im aktuellen Fall. Die Regenrate in den betroffenen Gebieten in Deutschland war derart extrem. Wenn solche Extremereignisse an einem Ort wie aktuell in Deutschland auftreten, wo nichts Vergleichbares in den letzten 150 Jahren passierte, sind die Gewässersysteme nicht darauf ausgerichtet, so viel Wasser zu schlucken – und deshalb auch bis zu einem Grad unberechenbar. Im Tessin, im Einzugsgebiet der Maggia, fallen ab und zu ähnliche Regenmengen, dort kann das System die Regenmassen aber schlucken, weil die Flussbette immer wieder solche Wassermassen aufnehmen müssen.