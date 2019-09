«Die Regeln der Weltwirtschaft sind nichts mehr wert»

Wie soll denn die Immigration gesteuert werden?Langfristig ist die Immigration sehr hilfreich – speziell für alternde Gesellschaften. Wir müssen das gestalten. Gut mit der Immigration umzugehen, bedeutet nicht, nur die Klügsten und Gescheitesten aufzunehmen. Manchmal nehmen auch weniger befähigte Immigranten eine wichtige Rolle in Jobs ein, die in einer alternden Gesellschaft frei werden – die Pflege ist dafür ein Beispiel. In einer alternden Gesellschaft hat es immer weniger Leute für diese Jobs – und immer weniger wollen sie ausüben. Auszuwählen heisst vor allem, den Zufluss so zu kontrollieren, dass er von der Gesellschaft gut absorbiert werden kann. Wenn es wegen einer schweren Krise in einem anderen Land oder dessen Zusammenbruch zu einer starken Flüchtlingswelle kommt, ist natürlich eine internationale Zusammenarbeit gefragt, sodass die Migration möglichst weit gestreut werden kann. Das ist dann eine Frage der Humanität. Kein Land sollte hier die Hilfe verweigern. Es darf nicht sein, dass einige wenige Länder die gesamte Last tragen.

Wie sehen Sie hier die Entwicklung in der Schweiz?Die Schweiz hat einen eindrücklichen Umfang an Vielfalt bewältigt: Vier Sprachen, 25 Prozent Ausländeranteil – das ist beeindruckend, und es scheint mir, dass die Welt viel von der Schweiz zu lernen hat, wie sie das bewältigt. Sie sind reich, was es etwas einfacher macht. Aber es gibt viele reiche Länder, in denen es zu diesen Themen grosse Unruhe gibt.

«Das mächtigste Land akzeptiert nur, was ihm selbst nützt, und anerkennt kein Urteil, das ihm nicht passt.»

Ist die Missachtung der Gemeinwesen in der Politik vieler Länder ein Grund für den wachsenden Populismus weltweit?Absolut. Wenn man schaut, woher der Populismus stammt, dann ist das meist dort, wo die Gemeinwesen am meisten Angst vor der Zukunft haben, weil sich die Menschen dort nicht für ausreichend qualifiziert halten, um die künftigen Jobs ausüben zu können, oder weil sie fürchten, ihren Job zu verlieren und sozial zurückzufallen. Diese Ängste, kombiniert mit dem sozialen Druck eines Gemeinwesens, das auseinanderbricht, führen zu einer Suche nach einer Absicherung auf der nationalen Ebene. Das ist genau das, was die populistischen und nationalistischen Politiker für sich nutzen. Ihre Botschaft lautet: Ihr braucht euch nicht um das einbrechende lokale Gemeinwesen zu kümmern. Wir versprechen euch die nationale Mehrheitsgemeinschaft. Und wir bauen Mauern um uns herum, um uns abzuschotten. Auch der Faschismus in den 1940er-Jahren kam mit dem Zusammenbruch der lokalen Gemeinschaften.

Sie waren einst Chefökonom des Internationalen Währungsfonds. Heute sieht es so aus, als dass die gesamte Architektur der internationalen Zusammenarbeit am Zusammenbrechen ist. Das ist meine grösste Sorge. Die Architektur des internationalen Systems wurde durch die Vereinigten Staaten geschaffen – nachdem die Welt durch eine sehr grosse Depression gegangen ist und durch den Zweiten Weltkrieg. In einem Geist von Grossherzigkeit halfen die USA auch den einstigen Gegnern wie Italien und Deutschland mit dem Marshallplan. Die Idee war, dass jedes Land vom Wachstum der anderen profitiert. Die Länder wurden als Verbündete, nicht wie heute als Gegner gesehen. Es ist sehr deprimierend zu sehen, in welch kurzer Zeit wir von dieser Weltsicht zur heute in den USA dominierenden gelangt sind. Es gibt heute kein Vertrauen mehr. Denken Sie an ein Unternehmen mit einer langen Produktionskette über den ganzen Globus. Das ist zum Beispiel für die Unternehmen aus der Schweiz von Bedeutung. Heute müssen sie deshalb sehr viel mehr darüber besorgt sein, wann jemand plötzlich einen Zoll erhebt oder wenn plötzlich jemand sagt, dieses Unternehmen darf nicht mit meinem zusammenarbeiten. Die bisherigen Regeln des Spiels wurden zum Fenster hinausgeworfen. Leider ist dafür vor allem das mächtigste Land der Welt verantwortlich. Jenes Land, das diese Regeln mit enormer Grossherzigkeit einst eingeführt hat.

Ist das alte System noch zu retten?Einst gab es das Vertrauen, dass die USA als mächtigstes Land der Welt ihre Macht ausüben, um dieses System aufrechtzuerhalten. Dieses Vertrauen wurde zerstört. Ich glaube, dass das alte System leider jetzt nicht mehr funktionieren kann. Denn es hängt davon ab, dass eine zentrale Macht es zum Vorteil aller aufrechterhält – durch Überzeugung und ohne dass diese Macht sich gegen einzelne Mitspieler im System richtet. Jetzt hat sich der Eindruck durchgesetzt, dass das mächtigste Land nur akzeptiert, was ihm selbst nützt, und dass es kein Urteil akzeptieren wird, das ihm nicht passt. Die Regeln sind nichts mehr wert.