Kosten für Handwerker – Die Rechnung liegt zwei Drittel über der Offerte – muss ich das bezahlen? Es kommt immer wieder vor, dass Handwerksbetriebe eine deutlich höhere Forderung stellen als offeriert. Ob sich Kundinnen und Kunden dagegen wehren können, hängt wesentlich von der Offerte ab. Bernhard Kislig

Wer vor der Auftragsvergabe ein Kostendach vereinbart, erhält bei Bau- und Sanierungsarbeiten mehr Kostensicherheit. Foto: Grigor Ivanov (Imago, Cavan)

Die Gipserarbeiten in der Küche des denkmalgeschützten Gebäudes wurden zwar gut ausgeführt. Doch die Rechnung, die inzwischen eingetroffen ist, verschlägt Christine Graf (Name geändert) im ersten Moment die Sprache: Statt der schriftlich offerierten 7300 Franken verlangt das Gipserfachgeschäft nach Abzug von Rabatt und Skonto einen Betrag von 12’195 Franken. Das sind zwei Drittel mehr als in der Kostenschätzung, die das Unternehmen nach einer Besichtigung vor Ort im Frühling eingereicht hat.

Ob Christine Graf die ganze Rechnung bezahlen muss, hängt davon ab, was sie mit dem Gipserfachgeschäft vereinbart hat. Grundlage für den Auftrag ist die Offerte. Je nachdem, wie diese formuliert ist, kann es durchaus erlaubt sein, einen deutlich höheren Betrag in Rechnung zu stellen.

«Viele erleben ihr blaues Wunder»

«Viele private Bauherren erleben ihr blaues Wunder, weil sie fälschlicherweise davon ausgehen, dass sie sich auf den offerierten Preis verlassen können», sagt Gian Sandro Genna, Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht bei Jusonline in Bern. Kostenüberschreitungen bei Bau- oder Sanierungsarbeiten sorgen entsprechend häufig für Auseinandersetzungen zwischen Auftraggebern und verantwortlichen Unternehmen.

Entscheidend ist, ob die Offerte auf einem sogenannten Mengengerüst basiert. Dabei wird das Preisangebot anhand einer bestimmten Menge von beispielsweise Quadratmetern, Kilogrammen oder Stunden berechnet. Multipliziert mit einem Einheitspreis, ergibt dies die Kostenschätzung. Wenn nun das Unternehmen mehr Stunden leistet oder zusätzliche Quadratmeter hat, darf es diese auch verrechnen.

Deutlich höhere Kosten möglich

Bei einem solchen Werkvertrag zu Einheitspreisen kommt es also auf den Umfang der tatsächlich geleisteten Arbeiten an, der erst nach Beendigung des Projekts festgestellt werden kann. Mit anderen Worten: Wenn die in der Offerte angenommenen Mengenangaben nicht korrekt sind, darf ein Unternehmen auch einen deutlich höheren Betrag einfordern.

Solche Überraschungen lassen sich vermeiden, wenn mit der Offerte ein Kostendach oder ein Pauschalpreis definiert worden ist. Ist dies der Fall, muss das Unternehmen den offerierten Preis grundsätzlich einhalten, egal, wie viel Aufwand es hat, und selbst wenn es sich verkalkuliert hat.

Das Kostendach explizit erwähnen

Genna empfiehlt, darauf zu beharren, dass das Wort «Kostendach» oder «Pauschale» in der Offerte explizit erwähnt wird. Sonst fehlt die Beweiskraft, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt.

Eine höhere Rechnung ist allerdings auch beim Kostendach oder Pauschalpreis möglich. Meist kommt es dazu, wenn der Auftraggeber oder die Auftraggeberin über die Offerte hinaus zusätzliche Arbeiten bestellt, die natürlich verrechnet werden dürfen.

Es kommt aber auch vor, dass umstritten ist, welche Leistungen in einem Pauschalpreis enthalten sind und welche nicht. Je detaillierter die Arbeiten in der Offerte beschrieben sind, desto schwieriger ist es, einen Pauschalpreis anzufechten.

«Bei einem Kostendach muss das Unternehmen den Auftraggeber abmahnen, bevor es einen höheren Preis in Rechnung stellen darf.» Gian Sandro Genna, Baurechtsexperte

Doch in jedem Fall gibt es mit einer vereinbarten Obergrenze mehr Planungssicherheit. Denn «bei einem Kostendach muss das Unternehmen den Auftraggeber abmahnen, bevor es einen höheren Preis in Rechnung stellen darf», sagt Baurechtsexperte Gian Sandro Genna. Der Bauherr wird also vor Abschluss der Arbeiten darauf hingewiesen, dass die Kosten höher ausfallen werden als erwartet. Und es besteht die Möglichkeit, eine günstigere Lösung auszuhandeln oder auf gewisse Arbeiten zu verzichten.

Was gilt, wenn die Materialpreise stark steigen Infos einblenden Anfang Jahr sind die Preise verschiedener Baumaterialien wie Holz, Stahl oder Kunststoff stark gestiegen. Inzwischen hat sich die Situation in einigen Bereichen wieder etwas entspannt. Doch bei einigen Unterhalts- und Bauarbeiten könnte sich die Frage stellen, ob Firmen die unerwartet hohen Materialkosten auf die Kundinnen und Kunden überwälzen dürfen. Die Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane (KBOB) verweist einerseits auf vertraglich festgelegte Preisänderungsverfahren gemäss SIA-Normen. Fehlt eine solche vertragliche Regelung, empfiehlt die KBOB, bei Material für Bauarbeiten Mehr- oder Minderkosten abzugelten, wenn sie innerhalb von sechs Monaten um mehr als fünf Prozent von den offerierten Materialkosten abweichen. Wenn Kundinnen und Kunden solche Preissteigerungen bestreiten wollen, sei eine juristische Beurteilung schwierig, meint Baurechtsexperte Gian Sandro Genna. Da müsse jeder Fall individuell beurteilt werden. (ki)

Im eingangs erwähnten Beispiel hat Christine Graf das Gespräch mit dem verantwortlichen Unternehmen gesucht und eine Erklärung verlangt. Die Firma entschuldigt sich per Mail und verweist auf den «extrem aufwendigen» Anstrich, der sich in den zugestellten Regierapporten widerspiegle. Sie räumt aber auch ein, nicht deutlich genug auf den zusätzlichen Aufwand hingewiesen und keine Zahlen genannt zu haben.

In der Offerte von Christine Graf ist zwar nirgends von einem Kostendach oder einem Pauschalpreis die Rede. Doch so weit sich das anhand von Offerte und Rechnung überblicken lässt, wurden weder Zusatzarbeiten ausgeführt noch hat sich die Menge geändert. In solchen Fällen darf nach Einschätzung von Baujurist Genna das Unternehmen keinen Mehraufwand verrechnen.

Zum Glück hat Christine Graf reagiert, bevor sie die Rechnung bezahlt hat. Denn es ist schwieriger und teurer, bereits überwiesene Beträge zurückzufordern.

Nur den unbestrittenen Teil der Rechnung bezahlen

In dieser Situation empfiehlt Genna, in einem ersten Schritt dem Unternehmen mitzuteilen, dass die Mehraufwände bestritten werden. Und in einem zweiten Schritt sollte nur der unbestrittene Teil der Rechnung – also der offerierte Preis – bezahlt werden. «Danach können Betroffene zurücklehnen – denn die Beweislast für die Mehrvergütung liegt beim verantwortlichen Unternehmen», sagt Genna.

Eine Ausnahme ist, wenn sich das Unternehmen in der Offerte ausdrücklich eine Kostenabweichung von beispielsweise zehn Prozent vorbehält. Das machen viele Firmen. Kundinnen und Kunden müssen in diesem Fall wie vereinbart einen maximal zehnprozentigen Aufschlag akzeptieren.

Falls eine Betreibung eingeleitet wird und Christine Graf Rechtsvorschlag erhebt, dürfte es im vorliegenden Beispiel für das Unternehmen schwierig werden, seine Forderung durchzusetzen. Da sich aber jeder Fall unterscheidet, ist es für Betroffene ratsam, die Rechtsschutzversicherung oder einen Anwalt zu konsultieren, wenn ein Verfahren droht.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er betreut die Ratgeberseite Geld&Recht und recherchiert daneben diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

Fehler gefunden?Jetzt melden.