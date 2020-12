Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus stellt sich im Oktober 2018 in Biel den protestierenden Gegnern des Autobahn-Westasts. An der vorhergehenden Medienkonferenz wurde der runde Tisch lanciert, der nun in seinem Abschlussbericht einen Verzicht auf die Autobahn empfiehlt.

Foto: Franziska Rothenbühler