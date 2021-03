Meghans Streit mit den Royals – Die rebellische Herzogin packt aus Herzogin Meghan Markle und Prinz Harry ziehen in einem Interview offenbar über das britische Königshaus her. Im Buckingham Palace findet man das alles andere als lustig. Alexander Mühlauer aus London

Sie bereitet der Queen keine Freude: Meghan Markle, Herzogin von Sussex. Foto: Max Mumby (Getty Images)

In der Welt der Krone kommt es seit jeh auf die Form der Inszenierung an. Das hat sich auch nicht geändert, seit Herzogin Meghan, geborene Meghan Markle, und Prinz Harry mit dem britischen Königshaus gebrochen haben. Nun, 14 Monate später, sitzen beide auf weiss gepolsterten Korbsesseln im Garten eines Freundes, unweit ihres Hauses in Kalifornien.

Meghan und Harry haben dort ein Interview aufgenommen, das am Sonntag beim US-Fernsehsender CBS ausgestrahlt wird. Die beiden erzählen Oprah Winfrey, der Grande Dame der Talkshow, wie es ihnen geht und, was noch interessanter ist: wie es ihnen ergangen ist. Nach allem, was in Ausschnitten vorab zu sehen war, kann man davon ausgehen, dass die Aufregung im Königshaus gross ist.

Es fängt ja schon beim Outfit an. Beobachtern ist nicht entgangen, dass Meghan ein Armband von Prinzessin Diana trägt. Dazu ein schwarzes Seidenkleid, das eine weisse Lotusblume ziert, «ein Symbol der Wiedergeburt», wie die Times bemerkte. Geht es Meghan also um nicht weniger als einen radikalen Neuanfang in ihrer Heimat USA, befreit von der Last der Krone?

Die Firma

Aus Grossbritannien kommen schwere Vorwürfe gegen die Herzogin. Sie soll, so war in der «Times» zu lesen, Angestellte des Königshauses gemobbt haben. Meghans Anwälte bezeichneten das als «Schmutzkampagne». Es sei kein Zufall, dass diese Vorwürfe an die Presse herangetragen würden, kurz bevor Meghan und Harry über ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre sprechen wollten.

Auch wenn die bisher veröffentlichten Clips aus dem Zusammenhang gerissen sind, wird deutlich, dass Meghan mit den Royals hart ins Gericht geht: «Ich verstehe nicht, wie sie nach all dieser Zeit erwarten können, dass wir noch immer still bleiben, wenn die Firma eine aktive Rolle dabei spielt, Unwahrheiten über uns aufrechtzuerhalten.»

Die Firma. Der Begriff stammt von Prinz Philip, er meint damit das Königshaus. Auch Prinzessin Diana verwendete ihn des Öfteren, vor allem dann, wenn sie nicht gerade schmeichelhafte Kommentare über den Palast von sich gaben.

Rassistische Anfeindungen

Glaubt man der Yellow Press, passt dem Palast der Zeitpunkt des Interviews ganz und gar nicht: Ausgerechnet jetzt, da der 99-jährige Prinz Philip am Herz operiert wurde, wollen Meghan und Harry das Königshaus in ein schlechtes Licht rücken. Man kann es aber auch so sehen: Das Interview dürfte den Briten noch einmal vor Augen führen, was sie verloren haben. Das Paar verkörperte ein modernes Königshaus. Doch die selbstbewusste Lässigkeit, mit der Meghan die Herzen vieler Briten eroberte, gefiel längst nicht allen.

Wäre es nach ihr und Harry gegangen, würden die beiden weiter als Teilzeit-Royals tätig sein. Doch die Queen erlaubte das nicht. Sie untersagte ihnen auch, mit der Marke «Sussex Royal» Geld zu verdienen. Das tun sie jetzt mit Filmprojekten oder eben diesem Interview.

Von Kalifornien aus kann Meghan auf eine Zeit im Königreich blicken, in der sie Liebe, aber auch Verletzungen erfuhr. Immer wieder wurde sie zum Opfer rassistischer Anfeindungen. Meghan hat eine schwarze Mutter und einen weissen Vater. Und so fragte etwa die Yellow Press, wie denn die Queen ein nichtweisses Urenkelkind finden werde. Derartige Angriffe hörten nie auf. Nun will Meghan erzählen, wie es für sie war, damals in England.