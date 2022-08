Schützen im Oberaargau – Die «Rebellen» feiern das 100-Jährige Gleich zwei Schützenvereine gibt es in Niederbipp. Einst gehörten sie zusammen – dann kam es zum Zerwürfnis. Die Jura-Schützen spalteten sich ab. Laura Fehlmann

Die Jura-Schützen blicken auf eine lange Geschichte zurück. Schon an vielen Festen konnten sie Erfolge feiern. Wann genau diese Aufnahme gemacht wurde, ist nicht bekannt. Foto: PD

Die Gründung der Jura-Schützen in Niederbipp geht auf ein Hin und Her vor über 100 Jahren zurück. Oder anders formuliert: Kaum fusioniert, trennte man sich schon wieder. An der Hauptversammlung der Schützengesellschaft Niederbipp von 1922 verlangte eine Gruppe von Schützen – sie werden in einem Protokoll als Rebellen bezeichnet –, sich wieder zu trennen.