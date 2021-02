«Tatort»-Kolumne – Die Realität bestimmte das Drehbuch Der Dresden-«Tatort» widmete sich dem extremen Job von Rettungssanitätern, die oft Opfer von Gewalt werden. Das war wirklichkeitsnah und spannend. Meinung Jürg Mosimann

Gewalt gegen Rettungssanitäter: Die Kommissare untersuchen den Tatort. Foto: Daniela Incoronato (MDR/Madefor)

Rettungssanitäter sind hilfsbereite Wesen. Diese Erfahrung habe ich während meiner beruflichen Tätigkeiten jedenfalls immer wieder gemacht. Ihre fachliche und soziale Kompetenz während der oft belastenden und risikobehafteten Einsätze faszinieren mich heute noch. Sie machen einen Job, in dem es auch um Extremsituationen geht. Wie Polizisten und Feuerwehrleute übrigens auch.

Weshalb also wurden in der Folge «Rettung so nah» ausgerechnet Rettungssanitäter Opfer von Gewaltverbrechen? Wer bringt Menschen um, die Tag und Nacht Pikett leisten und unterwegs sind, um anderen Menschen zu helfen? Ich weiss, dass sich Drehbuchautor Christoph Busche von der Realität inspirieren liess. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nämlich über 700 (!) Übergriffe auf Rettungskräfte registriert.