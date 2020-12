Umstrittene Anti-Corona-Massnahme in Dänemark – Die Rache der «Zombienerze» Millionen getötete Tiere wurden falsch entsorgt. Die vom Nerz stammende Covid-19-Mutation ist zwar nicht mehr im Umlauf. Dafür steckt nun die dänische Regierung in der Krise. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Schockierende Massentötung: Entsorgung von Nerzkadavern in Jütland. Foto: Reuters

Die Welt redet über das Virus, Dänemark redet über den Nerz. Seit Wochen schon. Die Bilder von der Massentötung der mehr als 15 Millionen Zuchtnerze des Landes haben viele schockiert, die Auslöschung eines ganzen Berufszweigs – wie sich herausstellte ohne Rechtsgrundlage – hat die sozialdemokratische Regierung des Landes in die bislang grösste Krise ihrer Amtszeit gestürzt. Das Kinderprogramm widmete dem Tier sogar einen Podcast für die ob der allgegenwärtigen Massakerbilder möglicherweise verstörten Kinder des Landes: «Auf Wiedersehen, kleiner Nerz!» heisst die Sendung.

Verwesungsgase haben tote Nerze aufgebläht

Wie sich herausstellte, sollte das Wiedersehen schneller kommen, als sich das irgendjemand hätte vorstellen können. Letzte Woche nämlich erhob sich der Nerz aus seinem Grab, und zwar buchstäblich: Auf einem Militärgelände nahe der jütländischen Stadt Holstebro, wo Millionen der toten Nerze vergraben worden waren, tat sich die Erde auf und die Kadaver quollen zurück ans Tageslicht: Die Verwesungsgase hatten die toten Nerze aufgebläht und hochgedrückt. Das sandige jütländische Erdreich, erklärte ein Polizeisprecher hernach, habe dem Druck offenbar nicht viel entgegenzusetzen gehabt.

Und so wurde der Nerz zum Wiedergänger, der noch im Tod die dänische Regierung ein weiteres Mal blossstellt. Die Minister in Kopenhagen, schreibt die Zeitung «Information», müssten sich derzeit vorkommen «wie in einem bösen Traum, aus dem sie nicht mehr erwachen können». Das Gefühl haben allerdings nicht nur die Minister. Ein Kolumnist der grossen Zeitung «Politiken» nannte die «Zombienerze» diese Woche die «ultimative Fuck-you-Geste» des unglückseligen Jahres 2020 an alle seine Hasser.

Infektionszahlen in Nordjütland stark gesunken

Es gibt auch gute Nachrichten für die betroffenen Gemeinden in West- und Nordjütland, wo sich die Nerzzuchtfarmen hauptsächlich befinden: Die vom Nerz stammende, ursprünglich als gefährlich eingestufte Covid-19-Mutation, genannt Cluster 5, ist Experten zufolge mittlerweile nicht mehr im Umlauf. Generell sind die Infektionszahlen in Nordjütland so stark gefallen im November, dass die strikte Abriegelung der sieben betroffenen Nerzzuchtgemeinden am Dienstag aufgehoben wurde.

Der neue Streit um die offenbar allzu hastige und unsachgemässe Entsorgung der getöteten Nerze aber überschattet das. Dass die Tiere ihren Gräbern entsteigen, ist noch nicht alles: Mittlerweile stellte sich auch heraus, dass die mit der Entsorgung beauftragte Armee das Massengrab zu nahe an einem populären Badesee gegraben hatte. Die Truppen begann am 6. November zu graben – die Vorgaben aber erreichten sie erst drei Tage später.

Auch Grundwasser gefährdet

Und auch um ein zweites grosses Massengrab beim Ort Kølvrå gibt es nun Streit: Die örtlichen Wasserwerke und Politiker fürchten eine mögliche Verschmutzung des Grundwassers durch die verwesenden Tiere – unter anderem mit Stickstoff und Phosphor. Konsultiert worden seien sie nicht, berichten Lokalpolitiker der Presse. «Wir bekamen es mit, als uns Bürger anriefen und fragten: ‹Was graben die da? ›», sagte der Bürgermeister der Gemeinde Viborg. Der Skandal hatte schon vergangenen Monat sein erstes politisches Opfer gefordert: Der damalige Landwirtschaftsminister Mogens Jensen war zurückgetreten. Er hatte die Anordnung zur Ausrottung der Nerze gegeben, ohne dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gegeben hätte.

«Es ist der klare Wunsch der Regierung, dass die Nerze wenn möglich wieder ausgegraben werden»: Der dänische Landwirtschaftsminister Rasmus Prehn. Foto: PD 1 / 1

In der Schusslinie ist nun sein vor zwei Wochen erst ins Amt gekommener Nachfolger Rasmus Prehn, der sich gleich in der Ministertugend des Abwiegelns versuchen darf. Ja, irgendwie schreie die Sache schon zum Himmel, gestand der Minister am Freitag ein, aber passiert sei nun mal passiert, man habe einfach schnell handeln müssen, «um das Leben und die Gesundheit der Dänen zu schützen». Ein böser Wille sei jedenfalls bei keinem Beteiligten festzustellen. Die Bilder der aus ihren Gräbern entsteigenden Nerze sähen natürlich «ekelhaft» aus, sagte Prehn. Eine Verschmutzung oder ein Infektionsrisiko sei aber nicht zu befürchten. Eine Einschätzung, die der Minister am Mittwoch im Parlament wiederholte – welcher Vertreter der Wasserwerke aber sogleich widersprachen: Noch kenne «niemand die möglichen Konsequenzen» fürs Trink- oder Badewasser, hiess es in einer Stellungnahme.

Nun hat die Regierung versprochen, die Gräber wieder zu öffnen. «Es ist der klare Wunsch der Regierung, dass die Nerze, wenn möglich wieder ausgegraben werden», sagte Minister Rasmus Prehn am Mittwoch im Parlament. Allerdings wolle man erst in den nächsten Tagen darüber entscheiden, was konkret mit den Kadavern geschehe.