Natur fordert ihren Raum – Die Quittung für den früheren Bauwahn In Rüfenacht wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren viel gebaut. Auch an Stellen, die früher dem Wasser gehörten. Nun meldet es sich zurück. Sandra Rutschi

Marco Jorio beim Dorfbrunnen, der von einer Quelle vom Dentenberg gespiesen wird. Fotos: Franziska Rothenbühler

Das Wasser rinnt durch Marco Jorios Hände. Er sitzt auf dem Rand des Brunnens auf dem neuen Dorfplatz in Rüfenacht. «Dieses Wasser stammt von einer Quelle am Dentenberg», sagt er. Einst habe sie den Gasthof Sonne mit Wasser versorgt. Und auch jetzt, da an der Stelle der Sonne ein asphaltierter Platz liegt und kubische Häuser stehen, fliesst es unaufhaltsam weiter.