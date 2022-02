Analyse zu den britischen Royals  – Die Queen sorgt für Ordnung

Queen Elizabeth (vorn) und Herzogin Camilla. Foto: Oli Scarff (Keystone)

Es knallte an verschiedenen Orten im Vereinigten Königreich. Insgesamt 124 Kanonenschüsse wurden am Montag zu Ehren des 70-Jahr-Thronjubiläums der Queen abgefeuert, verfolgt von andächtig verharrenden Zuschauern. Die britische Königsfamilie wird gern als «Die Firma» bezeichnet, über die Bedeutung der Firma für das Vereinigte Königreich wurde bereits ebenso viel geschrieben und gesagt wie über die Zweifel an ihrer Daseinsberechtigung.