Bilder vom Staatsbesuch in Bern – Die Queen ganz nah Die Queen besuchte am 29. April 1980 Bern. Sie war in Wimmis, bestieg da den Zug und fuhr nach Zweisimmen. Die Fotografen dieser Zeitung waren stets dabei. René Wüthrich

Ehrenempfang für Queen Elizabeth II auf dem Bundesplatz. Die Queen mit dem damaligen Bundespräsidenten Georges-André Chevallaz und der Ehrengarde der Schweizer Armee. Foto: Eduard Rieben, Staatsarchiv des Kantons Bern, StABE, PBA BZ D 2435_15

Ernst nahm die Königin Elizabeth II. die Parade der Ehrengarde auf dem Bundesplatz ab. In Zürich war dem Bundespräsidenten zuvor ein grober Fehler passiert. Einige Leserinnen und Leser mögen sich noch daran erinnern. Als nämlich die Queen die dortige Ehrengarde Revue passieren liess, wusste sie einen Augenblick lang nicht, wohin sie sich wenden sollte. Unser damaliger Bundespräsident drehte die Königin kurzerhand mit einer plötzlichen Handbewegung in die vorgesehene Richtung. Die Westschweizer Zeitschrift «L’Illusté» liess es sich nicht nehmen, darauf hinzuweisen, was für ein Sakrileg das sei und schrieb, dass im Commonwealth die Köpfe für geringere Vergehen gerollt seien.