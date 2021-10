Coronaregeln an Berner Schulen – Die Quarantäne für Klassen fällt weg Ab Montag müssen Schülerinnen und Schüler nicht mehr klassenweise in Quarantäne gehen, sobald es einen Ausbruch gibt. Dafür will der Kanton intensiver testen.

Gibt es einen Coronafall, müssen Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse für sieben Tage eine Maske tragen. Foto: Beat Mathys

Nach den Herbstferien gelten an den Berner Schulen neue Massnahmen: Die Quarantäne für ganze Klassen fällt weg. Damit soll der reguläre Präsenzunterricht ungestört stattfinden können, schreibt die kantonale Gesundheitsdirektion in einer Medienmitteilung. Getestet wird weiterhin situativ mit Ausbruchstests. So sollen infizierte Schulkinder und Lehrkräfte frühzeitig erkannt und gezielt isoliert werden, wie der Kanton schreibt. Um den neuen Entscheid zu rechtfertigen, will die Gesundheitsdirektion nun noch intensiver testen. Was sich ab Montag ebenfalls ändert: Es werden keine Testempfehlungen mehr ausgesprochen.

Der Kanton ordnet eine Ausbruchtestung an, wenn in einer Klasse drei oder mehr positive Fälle innert fünf Tagen vorkommen. Anschliessend gibt es noch zwei Nachtestungen, die der Kanton an der Schule organisiert. Von den Tests ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Genesene, sofern sie symptomfrei sind.

Unverändert bleibt, dass bei Ausbrüchen an Schulen eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse für sieben Tage gilt. Die Schulen werden von der Bildungs- und Kulturdirektion über die Änderungen informiert.

SDA/PD/ps

