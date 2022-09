Graffito ist wieder da – Die Pussy-Riot-Aktion geht in die nächste Runde Unbekannte haben die entfernte Anti-Kriegs-Botschaft reaktiviert. Die Pussy-Riot-Posse droht damit zum Katz-und-Maus-Spiel zu werden. Wie reagiert Köniz? Michael Bucher

Vollendetes Werk: Das von der Gemeinde Köniz entfernte Anti-Kriegs-Graffito an einer Strassenmauer in Wabern ist wieder da. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Reaktion liess nicht lange auf sich warten: Das Anti-Kriegs-Graffito, das die Gemeinde Köniz vor zwei Tagen umgehend entfernen liess, ist wieder da. Die Botschaft am Frischingweg in Wabern wurde dieses Mal jedoch nicht an die Strassenmauer gesprayt, sondern in Form eines Schildes dort montiert, wie ein Augenschein am Donnerstagmittag vor Ort zeigte.