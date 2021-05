Datenanalyse – Die Proseccos mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis Eine Auswertung der Daten des Weinportals Vivino.com zeigt in Sachen Schaumweine Erstaunliches. Sechs Erkenntnisse. Daniel Böniger , Patrick Meier

Prosecco hat in der Schweiz viele Freundinnen – zu Recht? Foto: Getty Images

In der Schweiz perlte der Wein jahrelang nur in den Champagnerflûtes der noblen Gesellschaft – bis Prosecco kam. In den Neunzigerjahren war dies, und die halbe Schweiz gönnt sich seither zum Apéro es «Cüpli». Kein Wunder, bekommt man eine Flasche dieses italienischen Schaumweins bei Detailhändlern schon für zehn Franken.

In aller Regel sind das einfache Vertreter, die nach nicht viel mehr als Apfel schmecken. Wer Eleganteres sucht, sollte sich an den kleineren Gebieten mit DOCG-Status orientieren, dort kommen blumige oder exotische Aromakomponenten hinzu. Am besten schneiden beim Fachpublikum die mit «Cartizze» bezeichneten, etwas teureren Abfüllungen ab; sie stammen aus einer eingegrenzten, merklich kühleren Region.