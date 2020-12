Handballakademie in Gümligen – Die Profikarriere vor Augen In der National Handball Academy Bern ordnen die jungen Spieler neben der Ausbildung fast alles dem Sport unter. Die meisten schwitzen für hohe Ziele. Reto Pfister

Mael Tobler wirft während eines Akademie-Trainings auf das Tor. Foto: Christian Pfander

Auf der einen Seite feilen die Rückraumspieler an ihrer Technik, am anderen Ende der Halle sind die Flügel und die Kreisläufer am Werk. Corona-bedingt tun sie dies mit Maske, auch sind Übungen mit Körperkontakt tabu. Willkommen in der National Handball Academy Bern (NAHB), der zweiten derartigen Ausbildungsstätte in der Schweiz neben jener in Schaffhausen. 13 talentierte junge Handballer sind an diesem Abend in der Halle anwesend, betreut vom Akademie-Cheftrainer Thomas Sedioli und U-21-Nationalcoach Marcel Tobler, der jeweils an Dienstagen als zweiter Trainer in der Gümliger Ballsporthalle anwesend ist.

Er leitet unter anderem seinen Neffen Mael an, den jüngsten Spross aus der Lysser Handballerfamilie Tobler. Auch der Vater des 16-Jährigen hat Handball gespielt, Grossvater Willy war Präsident des Schweizerischen Handballverbands. Wie fast alle aktuellen Akademiespieler ist er in der Meisterschaft für Future Bern aktiv, die Nachwuchsbewegung des BSV Bern. Ligaspiele finden im Moment wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Tobler wendet pro Woche 15 bis 17 Stunden für den Handballsport auf. Das Ziel des Rückraumspielers ist klar. «Ich will als Profi ins Ausland wechseln, vorzugsweise in die Bundesliga», nennt er sein klares Ziel.

Dazu absolviert Tobler eine an den Sport angepasste Lehre als Informatiker. Nur an Sonntagen hat der junge Handballer in der Regel frei. «Viel mache ich da meistens jedoch nicht, ich regeneriere an diesem Tag», sagt er. Die meisten Kollegen seien ebenfalls Leistungssportler, die ein ähnliches Ziel verfolgen wie er. Die Trainings in der Academy hätten ihn bereits weitergebracht; in Sachen Sprungkraft habe er sich seit dem Sommer verbessert.

Jan Allemann nimmt während eines Jahrs an den Übungseinheiten teil. Foto: Christian Pfander

Wechsel nach Basel möglich

Auch Jan Allemann (18) kann von den Möglichkeiten profitieren, die sich ihm in der Academy bieten. «Es ist ein Traum, so professionell trainieren, sechs bis sieben Einheiten pro Woche absolvieren zu können», sagt der rechte Flügel, der dem U-19-Elite-Team von Future Bern angehört. Allemann gehört dem ältesten Jahrgang in der Akademie an. Er kann daher nur noch eine Saison am Programm teilnehmen und verfolgt vorerst das Ziel, über das 1.-Liga-Team des BSV Bern den Sprung in den Aktivbereich zu schaffen. Allemann studiert in Basel Wirtschaftswissenschaften, er kann sich auch vorstellen, sich in dieser Region einem Team anzuschliessen. Was durchaus im Sinne der NAHB-Verantwortlichen ist; es sollen nicht nur Spieler ausgebildet werden, die später bei den Bernern aktiv sind.

40 Spieler als Ziel Infos einblenden Die National Handball Academy Bern (NHAB) wird von der Stiftung Jugendförderung Sport for Kids getragen. Diese steht zwar dem BSV Bern nahe, ist aber organisatorisch unabhängig vom Verein. Die Akademie soll in Zukunft nicht nur der Ausbildung von Berner Handballern dienen. «Wir wollen die Talente westlich von Zürich abholen», sagt Daniel Buser, der Präsident des Stiftungsrats. So sollen auch Spieler aus der Romandie, dem Aargau oder der Nordwestschweiz in Gümligen ausgebildet werden. Wegen der neuesten Vorschriften zu Bekämpfung der Corona-Pandemie können die Trainings bis am 22. Januar nur noch in Gruppen zu maximal fünf Personen durchgeführt werden. Viele Übungseinheiten dürften daher in virtueller Form über die Bühne gehen. (rpb)

Die Chance ergriffen

Mit Thomas Sedioli (49) werden die Talente von einem Coach mit grosser Erfahrung betreut, der aktuell auch Marcel Toblers Assistent beim U-21-Nationalteam ist. Der Lysser ist ein Vollbluthandballer, nach seiner aktiven Zeit bei Wacker Thun führte ihn seine Trainerkarriere unter anderem zum TV Steffisburg und als Athletik- und Assistenztrainer zum BSV Bern. Er ist derzeit von der Akademie zu 50 Prozent angestellt. «Solche Jobs, die zudem vernünftig bezahlt werden, sind in der Schweiz rar gesät. Ich ergriff daher sofort die Chance, als die Stelle ausgeschrieben war», sagt Sedioli, der daneben auch als Informatiker tätig ist.

Sollte die Akademie ausgebaut werden können, kann er sich auch vorstellen, vollberuflich Trainer zu werden. «Ich identifiziere mich vollständig mit meiner Aufgabe, es macht einfach Spass», sagt Sedioli. «Auch wenn wir derzeit nur an der Technik feilen können, machen die Spieler rasch Fortschritte. Alle arbeiten hart an sich. Wer das nicht will, wäre in der Akademie sowieso fehl am Platz.»

Im Moment nicht im Training

Corona-bedingt können derzeit nur 13 der 17 jungen Akademie-Mitglieder an den Trainings teilnehmen, da sich keine Teams durchmischen sollen. Felix Aellen, Matthias Widmer und Nik Jauer, die bereits im NLA-Team eingesetzt wurden, trainieren ausschliesslich mit der ersten Mannschaft. Und Luc Stettler (16), der Neffe des ehemaligen Nationalspielers Martin Stettler, darf gar nicht mittun. Er ist für Wacker Thun in den U-17- und U-19-Equipen aktiv. «Es tut weh, dass ich derzeit nur zuschauen darf», sagt er. Stettler verfolgt wie Mael Tobler das klare Ziel, ein Spitzenhandballer zu werden. In Gümligen kann er die ersten Schritte auf diesem Weg machen.