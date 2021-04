Hyatt-Chef im Interview – «Die Probleme werden immer grösser» Hotel-Manager Peter Fulton spricht über seine Anfänge als Tellerwäscher, leere Hotels in der Corona-Pandemie und wie die Gruppe über die Schweiz hinaus wachsen will. Caspar Busse

Trotz Krise soll die Hotelgruppe Hyatt wachsen: Peter Fulton leitet das internationale Geschäft aus Zürich. Foto: Hyatt

Peter Fulton (63) lebt schon lange in der Schweiz, sein Deutsch sei aber ein Desaster, sagt er. Er könne gerade mal ein Bier oder ein Taxi bestellen, auch wenn er einiges verstehe. Fulton, der sich von zu Hause aus in der Nähe von Zürich meldet, ist beim Hotelkonzern Hyatt für Europa, Afrika, den Mittleren Osten und Südwestasien inklusive Indien zuständig.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago ist eine der grössten Ketten der Welt, mit insgesamt rund 1000 Hotels unter 20 Marken. Von Zürich aus wird das internationale Geschäft betreut, und hier wurde jüngst am Flughafen ein neues Hotel eingeweiht. Derzeit sind etwa 80 Prozent der Hotels geöffnet, die Belegung liegt aber nur zwischen 3 und 80 Prozent. Fulton hofft aber, dass er im Sommer Urlaub in Spanien machen kann.