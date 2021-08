Rücktritt aus Interlakner Gemeinderat – «Die Probleme haben leider zugenommen» Nach über elf Jahren tritt Sozialvorsteher Hans Rudolf Burkhard zurück. Er weiss, wie es der Bevölkerung geht. Und er kennt den Grund für manche Fehlentwicklung. Alex Karlen

Hans Rudolf Burkhard geht Ende August in die politische Pension. Foto: Bruno Petroni

Dass er ein weit gereister Mann ist, merkt man ihm an. Nicht aber, dass er ein Politiker ist. Denn Hans Rudolf Burkhard kennt Land und Leute von jedem Kontinent und hat darüber viel zu erzählen. Genauso gut kann er aber auch zuhören – was in der Politik keine Selbstverständlichkeit ist. Und er ist populär, aber nicht populistisch. Ende August geht der Interlakner FDP-Gemeinderat in die politische Pension.

Etwas mehr als elf Jahre stand Burkhard dem Ressort Soziales vor, sechs Jahre war er Gemeindevizepräsident. Der dienstälteste Gemeinderat weiss, wie die einheimische Bevölkerung tickt, was sie freut, was sie plagt. Soziale Probleme, so hat ihn die Erfahrung gelehrt, haben ihren Ursprung sehr oft in der Erziehung und in der Bildung.