Abstimmung neue Festhalle – Die PR-Schlacht um die Eventhalle hat begonnen Das Stadtberner Stimmvolk entscheidet am 7. März über einen Beitrag von 15 Millionen an die neue Festhalle am Guisanplatz. Der Abstimmungskampf ist eröffnet. Claudia Salzmann , Stefan Schnyder

Worum geht es?

Zuerst lag die Schätzung der Baukosten der neuen Festhalle beim Guisanplatz bei 80 Millionen Franken. Derzeit sind 95 Millionen Franken budgetiert. Bild: PD

Für die Stadt Bern als Veranstaltungsort von Messen und Konzerten ist es ein wichtiger Tag: Am 7. März entscheidet das Stadtberner Stimmvolk über einen Beitrag von 15 Millionen Franken an die neue Festhalle. Diese soll die veraltete Festhalle am Guisanplatz ersetzen, in der legendäre Konzerte stattgefunden haben. Der Neubau wird aus einer grossen Halle mit bis zu 9000 Stehplätzen und einem kleineren Saal mit rund 1000 Sitzplätzen bestehen.

Das Projekt wird 95 Millionen Franken kosten. Für das Berner Messeunternehmen Bernexpo ist das eine kapitale Abstimmung. Es hat am Donnerstag eine Videokonferenz für die Medien organisiert, an der Berner Lokalpromis aus verschiedenen Bereichen für den Neubau warben. Mit dabei waren der Konzertorganisator Philippe Cornu, Mobiliar-Präsident Urs Berger sowie Giorgio Albisetti, der Präsident der Sektion Bern des kantonalen Handels- und Industrievereins.