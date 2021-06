100 Jahre Grimsel-Pässefahrt - Die Postauto-Pässefahrten haben nichts von ihrem Reiz verloren

Von Juni bis Oktober Infos einblenden

Die Saison der Pässefahrten in den Zentralalpen startet dieses Jahr am 26. Juni und dauert bis 17. Oktober. Sie dauert 114 Tage beziehungsweise 7000 gefahrene Stunden. Rund 20 Fahrerinnen und Fahrer sind mit sieben Fahrzeugen jeweils von Juni bis Oktober für die Pässefahrten im Einsatz. Im Gebiet Oberhasli übernimmt diese Aufgabe der Postauto-Unternehmer Flück Reisen AG. Die Postauto-Fahrerinnen und -Fahrer «bezwingen die engen Kurven und sind gleichzeitig Fremdenführer, die ihr Publikum per Mikrofon auf die Sehenswürdigkeiten dieser Alpenlandschaften hinweisen», schreibt Postauto in einer Mitteilung. (pd/ngg)