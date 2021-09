Agentur statt Filiale in Oberburg – Die Post zieht in den Tankstellenshop Schon vor vier Jahren war es Thema, nun ist es definitiv: Die Postfiliale im Dorf geht zu. Die Einwohner müssen Päckli und Co. künftig im Tankstellenshop aufgeben. Regina Schneeberger

Die meisten Dienstleistungen der Post werden in den neuen Tankstellenshop integriert. Foto: Getty Images

Nun steht es also fest: Die Postfiliale in Oberburg wird geschlossen. Voraussichtlich im Frühling 2022, wie die Post in einer Medienmitteilung schreibt. Der Grund für die Schliessung der Filiale: «Die Digitalisierung verändert das Kundenverhalten nachhaltig. Auch in Oberburg nimmt die Briefmenge und die Anzahl der Einzahlungen laufend ab.»

Ganz auf die Dienstleistungen des gelben Riesen müssen die Einwohnerinnen und Einwohner aber nicht verzichten. Ebenfalls im Frühling wird die Postagentur im neuen Spar-Express-Tankstellenshop an der Emmentalstrasse integriert. Noch gibt es den Shop nicht, derzeit laufen die Bauarbeiten bei der Garage Hofmann.