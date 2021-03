Der gelbe Riese in Thun – Die Post grüsst nun im Aarezentrum Vom Bahnhof ins Aarezentrum: Die Post hat Zügeltermin und wird ihre neue Hauptfiliale in der Thuner Innenstadt am Montag eröffnen. Ein erster Einblick. Stefan Kammermann

Die Hauptpost Thun ist neu im Aarezentrum stationiert. Die Schalterhalle mit dem Empfangsbereich (links). Foto: Patric Spahni

«Grüessech», so steht es in grossen Lettern auf der Holztheke. Mit «Grüessech» empfängt die Post Kundinnen und Kunden ab kommendem Montag im Aarezentrum in Thun und schliesst damit die Poststelle am Bahnhofplatz. «Mit dem Umzug wollen wir dem Zeitgeist gerecht werden», sagte Peter Loosli, Leiter Gebiet Thun bei Postnetz, am Freitag vor den Medien.

Kleiner und automatischer

Mit der Züglete ins Aarezentrum wird die Filiale zwar etwas kleiner als beim Bahnhof, aber eben auch etwas automatischer. So steht zum Beispiel ein Automat für Einzahlungen zur Verfügung. Der Schein für die Zahlung kann dabei in ein Fenster gelegt werden, der Automat scannt ihn ein, und gleichzeitig kann bargeldlos bezahlt werden. Ebenso gibt es die Möglichkeit, bereits frankierte Pakete an einer weiteren Station einzuwerfen. «Die neue Filiale ist für die unterschiedlichsten Bedürfnisse eingerichtet», führte Peter Loosli weiter aus. Eilige Personen könnten damit, ohne am Schalter anzustehen, ihre Postgeschäfte rasch erledigen und zum Beispiel frankierte Rücksendungen eben gleich einwerfen.