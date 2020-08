Schliessung Post Zollbrück – Die Post geht – ein Tierarzt kommt In knapp drei Wochen schliesst die Post Zollbrück ihre Tore. Ab dem 1. November wird in den Räumlichkeiten eine Kleintierpraxis betrieben. Jacqueline Graber

Nur noch wenige Tage können die Kunden hier Briefe abgeben und Einzahlungen tätigen. Foto: Marcel Bieri

Bekannt war es schon lange, nun ist es so weit: Am Freitag, 21. August um 18 Uhr schliesst die Post in Zollbrück ihre Tore. Gemäss Antoinette Feh Widmer, Leiterin Politik und Kommunikation Deutschschweiz, konnte für alle drei Mitarbeiter eine Anschlusslösung gefunden werden.