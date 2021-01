Eine Sexarbeiterin erzählt – «Die Polizei ist auf meiner Seite. Das ist wichtig, damit ich keine Angst haben muss» Die Frage, wie mit Prostitution umgegangen werden soll, teilt ganz Europa. Nicole* arbeitet seit zehn Jahren als Prostituierte in Bern. Sie weiss genau, was es braucht. Martin Burkhalter

Für das Buch «Ich bin Sexarbeiterin» hat die Berner Fotografin Yoshiko Kusano Bordelle und Strichplätze fotografiert. Foto: Yoshiko Kusano

Am Abend vorher gab es hier im Haus eine Razzia. Die Berner Kantonspolizei wollte offenbar genau wissen, ob stimmt, was die Zeitungen schrieben: dass zahlreiche Freier aus anderen Kantonen nach Bern strömen, weil hier die Bordelle noch geöffnet sind. Vor allem aber wollte sie kontrollieren, ob sich in den Berner Bordellen nicht plötzlich zahlreiche illegal arbeitende Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter aus anderen Kantonen eingerichtet haben.

Nun, nein. Nicole* muss lachen, wenn sie erzählt, wie die Polizei das Haus förmlich gestürmt und es dann schlicht halb leer vorgefunden habe. «Warum sollten die Frauen auch kommen? Es gibt hier kaum etwas zu verdienen», sagt sie. «Seit der Homeoffice-Pflicht ist alles noch schlimmer geworden – die Männer kommen nicht.»