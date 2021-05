Anti-Corona-Demo verhindert – Die Polizei fuhr eine harte Linie Mit einem Grossaufgebot und rigorosem Vorgehen hat die Polizei am Samstag eine Kundgebung der Corona-Skeptiker in Bern unterbunden. Michael Bucher

Wenn der Dialog nicht mehr weiterführte, griffen die Einsatzkräfte rigoros durch. Foto: Manuel Zingg Einzelne Personen werden für weitere Abklärungen abgeführt. Foto: Manuel Zingg 1 / 20

«Marschieren 50'000 Corona-Skeptiker in Bern auf?» So titelte der «Blick» am Samstagmorgen. Er bezog sich auf einen Eintrag auf der Kommunikationsplattform Telegram, auf der die Organisatoren der Kundgebung diese Zahl herumreichten. Es wäre ein Rekord-Aufmarsch gewesen. Was dann am Nachmittag effektiv in der Bundesstadt aufkreuzte, war ein winziger Bruchteil davon.

Zu einer eigentlichen Demo kam es gar nicht erst. Dafür sorgte ein massives Polizeiaufgebot, das sich auf die gesamte Innenstadt verteilte. Jegliche Versuche der Demonstrationswilligen, sich zu einer grösseren Gruppe zu formieren, unterband die Polizei umgehend. Sie setzte somit rigoros um, was Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) im Vorfeld angekündigt hatte. «Wir werden keine Ansammlungen von Leuten dulden, die keine Maske tragen», warnte er. Die Kantonspolizei sei beauftragt, Personenansammlungen aufzulösen.