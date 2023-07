Obligatorische Schwimmwesten – Die Polizei büsst «Aareböötler» Ohne Schwimmweste auf dem Gummiboot kann es teuer werden. Kritiker finden dies absurd und appellieren an die Eigenverantwortung. Sarah Buser

Tragen die «Böötler» auch eine Schwimmweste? Schwimmerinnen und «Böötler» am Schönausteg Anfang Juli 2023. Foto: Raphael Moser

Es ist ein warmer Sonntagnachmittag im Juli, und auf der Aare reiht sich Boot an Boot. Chloé legt mit ihrem Boot beim Auswasserungssteg nach dem Marzili an. Ruder und Bier haben sie und ihre Freunde dabei, aber keine Schwimmwesten.

«Wir wurden zum Glück nicht von der Seepolizei kontrolliert.» Chloé, die deshalb lieber nicht mit vollem Namen in der Zeitung genannt werden möchte, hat sich auf dem Weg nach Bern umgeschaut und festgestellt: Fast niemand trägt eine Schwimmweste.

Doch eigentlich gilt seit 2020 eine Schwimmwestenpflicht für «Aareböötler», sie ist in der Binnenschifffahrtsverordnung für schweizerische Gewässer vorgeschrieben. Wer mit dem Boot auf der Aare treibt, muss eine Schwimmweste oder einen Rettungsring mit mindestens 75 Newton Auftrieb mitführen. Das ist nötig, um eine Person über Wasser zu halten. Als Faustregel gelten 8 Newton pro 10 Kilogramm Körpergewicht. «Aareböötler» müssen die Schwimmwesten nicht unbedingt tragen, aber bei einer Polizeikontrolle vorweisen können.

Kontrollen an heissen Tagen

Auch Polizistinnen und Polizisten stellen fest, dass sich die Leute der geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit dem «Aareböötle» oft nicht bewusst sind. «Deshalb ergeben Kontrollen auf der Aare bei sommerlichen Temperaturen Sinn», sagt Magdalena Rast, Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei.

Für die Kantonspolizei Bern stehe die Sicherheit im Vordergrund. «Sind Vorschriften nicht eingehalten und wird dies bei einer Kontrolle festgestellt, muss man damit rechnen, eine Busse zu bekommen», sagt Rast. Die Busse pro nicht mitgeführte Weste beträgt 50 Franken. Zu der Anzahl Bussen könne sie nichts sagen, man führe keine Statistik. Zudem will Rast aus taktischen Gründen keine Angaben dazu machen, wo Kontrollen stattgefunden haben. Die Onlineplattform «Bärn Today» berichtete vor wenigen Tagen von einer Kontrolle bei der Stauwehr Engehalde. Die Polizei bestätigte diese.

Eine Crew mit Schwimmwesten, eine ohne: Letztere riskiert eine Busse. (Archivbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Kontrollen gehen manchen zu weit. Thomas Fuchs, Parteipräsident der Berner SVP, appelliert an die Eigenverantwortung beim «Aareböötle». «Eine Schwimmwestenpflicht und Kontrollen mit Bussen lehnen wir ab.»

Für Jorgo Ananiadis, Präsident der Piratenpartei Bern, ist das Vorgehen der Behörden absurd. «Wer keine Schwimmweste trägt, gefährdet höchstens sich selbst.» Da die Polizei mit Personalproblemen kämpfe, sei es für ihn unverständlich, dass sie ihre spärlichen Leute für Schwimmwestenkontrollen auf dem Wasser einsetze. Anfragen bei weiteren Parteien blieben unbeantwortet.

Die Schwimmwestenpflicht ist nicht die einzige Regel, die zur Busse führen kann: «Aareböötler» müssen ihre Boote mit Name und Adresse beschriften. Ansonsten droht eine Ordnungsbusse von 40 Franken. Diese Regel existiert, um unnötige Suchaktionen zu vermeiden: Findet die Polizei ein menschenleeres Boot im Fluss, geht sie davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt. Sie startet eine Suchaktion.

Brückenpfeiler gelten als Gefahrenzone

Neben der obligatorischen Schwimmweste und der Beschriftung der Boote gelten weitere Regeln auf der Aare. Eine dieser Regeln lautet: Die Boote nicht zusammenbinden. Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG ruft in ihren Flussregeln dazu auf. An Brückenpfeilern können sich zusammengebundene Boote verheddern und kentern.

Die Flussregeln der SLRG Schlauchbootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein.

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden.

Boote nicht zusammenbinden.

Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt zuerst erkundet werden.

In natürliche Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) wagen sich nur gute und geübte Schwimmer.

Unterkühlung kann zu Muskelkrämpfen führen. Je kälter das Wasser, desto kürzer der Aufenthalt im Wasser.

Nicht alle befolgen diese Regel. Bademeister Martin Brechbühler hat vom Parkbad Münsingen einen sehr guten Blick auf die Aare. Die Badi grenzt an den Fluss, die Schützenfahrbrücke mit zwei Pfeilern im Wasser liegt genau vor dem Schwimmbad. Sie ist ein Hindernis, um das «Aareböötler» manövrieren müssen.

«Wenn an Sommertagen schönes Wetter herrscht, bleiben an diesen Brückenpfeilern jeweils vier bis fünf Boote hängen», sagt Martin Brechbühler. Die Aare gehört nicht in sein Gebiet, er ist für das Parkbad zuständig. In Notfällen muss er die Seepolizei alarmieren. Diese habe im Parkbad eine Stange mit angebrachter Schere gelagert, um zusammengebundene Boote, die am Pfeiler hängen geblieben seien, aufzutrennen.

Die Brückenpfeiler der Schützenfahrbrücke in Münsingen sind ein Hindernis für «Aareböötler». Archivfoto: Christian Pfander

Meistens – glücklicherweise – tauchen die Leute wieder auf, Brechbühler hat noch keine Personen ertrinken sehen. Doch bleibt ein Boot hängen, stehen die herausgespülten «Aareböötler» unter Schock und schwimmen zum Ausstieg bei der Badi. Dann geht der Bademeister jeweils auf sie zu und fragt, wie viele Leute im Boot gewesen seien. «Ich zähle nach, ob sie noch vollzählig sind.» Bis jetzt war das immer der Fall.

Sarah Buser ist als Volontärin in verschiedenen Ressorts tätig. Sie hat Internationale Beziehungen und Europastudien in Genf studiert. Mehr Infos

