Experte zum IT-Debakel – «Die politische Verantwortung muss Teuscher übernehmen»

Die Probleme bei der Informatikplattform «Base4Kids2» seien durch Fehler in der Bildungsdirektion entstanden, sagt der ehemalige Stadtrat Matthias Stürmer.

In Stadtberner Schulklassen hat die neue Informatikplattform «Base4Kids2» kaum funktioniert. In einem Bericht des Stadtrates werden Führungsmängel festgestellt.

In Stadtberner Schulklassen hat die neue Informatikplattform «Base4Kids2» kaum funktioniert. In einem Bericht des Stadtrates werden Führungsmängel festgestellt.

Die Ausführenden wurden zu Kontrolleuren gemacht?

Ja, das ist ein absolutes No-go. So gab es keine Checks and Balances mehr. Leider geht aus dem Bericht nicht hervor, wer dafür verantwortlich war, die Anbieterfirma in den Steuerungsausschuss aufzunehmen.