Leserreaktionen – «Die Politik setzt ganz einfach den Wählerwillen um» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen, unter anderem zu den Parkgebühren, die in der Stadt Bern erhöht werden sollen.

Dass die Parkpreise in der Stadt Bern erhöht werden sollen, sorgt für Diskussionsstoff. Foto: Adrian Moser

Zum Leserbrief von Erich Weber «Klimawandel findet mit oder ohne Menschen statt»

Erich Weber plädiert dafür, neben den Publikationen des Weltklimarats IPCC, auch die Beiträge von EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie) für die Bewertung des Klimawandels zu beachten. Eine kurze Recherche im Internet zeigt jedoch, dass EIKE kein wissenschaftliches Institut ist und ihm vorgeworfen wird, gezielt Desinformation zu verbreiten. EIKE stehe in Verbindung zu Öl-Giganten Exxon Mobil und zu Klimawandelleugnern in den USA. EIKE präge inzwischen auch die Klimapolitik der Alternative für Deutschland (AfD). Wir sind also gut beraten, den wissenschaftlichen Konsens wie er im IPCC ursächlich abgebildet ist, ernst zu nehmen, und nicht länger sehenden Auges in die Katastrophe fortzuschreiten. Wir sollten endlich akzeptieren, dass der menschengemachte Anstieg der Treibhausgase (z. B. CO2) der Hauptgrund für die Erderhitzung ist, auch wenn es uns nicht gefällt. Vielmehr sollten wir darüber nachdenken, wie wir eine CO2-neutrale Zukunft schaffen können. Bernhard Stöckli, Hondrich

Zu «Wie gefährlich ist die Schauplatzgasse?»

Der ungeübte Autofahrer ist in der Schauplatzgasse total überfordert und es ist eigentlich verwunderlich, dass nicht viel mehr Unfälle passieren. Fahrradfahrer überholen links und rechts, es herrscht Fahrradgegenverkehr, Lastwagen, die Anliefern, Busfahrer, die ungeduldig Hupen, wenn es nicht vorwärts geht und die Fussgänger. Deshalb müssten, wie in einer Demokratie üblich, gleiche Rechte und Pflichten für alle herrschen. Onlinekommentar von Heinz Gilomen

Es ist nicht zulässig, immer alles nur auf die schlechte Signalisation abzuschieben. Wenn ich tagtäglich sehe, wie sich viele Velofahrer verhalten, so müsste man schon lange mehr Kontrollen durchführen und auch viel häufiger Bussen verteilen. Aber der städtische Verkehrsplaner Karl Vogel mit seinen legendären Kommentaren wie – in der Marktgasse herrscht ein Fahrverbot, aber da ja eh so viele Velofahrer dieses nicht beachten, könnte man es auch aufheben – konnte ich noch nie ernst nehmen. Und ja ich fahre selber täglich Velo! Onlinekommentar von Rico Schaub

Zu «Parkieren in der Stadt Bern soll teurer werden»

In der Stadt Bern ist man als Autofahrer schon lange nicht mehr willkommen, das ist nun wirklich nichts Neues. Das wird sich nicht ändern, solange sich an den politischen Mehrheiten in der Stadt Bern nichts ändert. Die Politik setzt ganz einfach den Wählerwillen um. Da können alle Nicht-Stadtberner und alle Autofahrer noch so viel jammern, es wird so weitergehen in Bern. Da kann man entweder nach Bern ziehen und mitbestimmen oder wie ich froh sein, höchst selten in die Stadt Bern fahren zu müssen. Onlinekommentar von Beat Schneider

