Thun/Oberland: Wirtschaft – Die Planungsunsicherheit setzt den Unternehmen zu Die schlechte Planbarkeit, der Fachkräftemangel und steigende Kosten bereiten Firmen in der Region grosse Sorgen. Doch es gibt auch Lichtblicke. PD/gbs

Eine Baustelle nahe des Bahnhofs Thun. Gemäss der jüngsten regionalen Konjunkturumfrage herrscht gerade im Baunebengewerbe grosse wirtschaftliche Unsicherheit. Symbolfoto: Archiv/Christoph Gerber

Die allgemeine wirtschaftliche Lage sei zwar «noch gut», aber es bestünden «grosse Unsicherheiten»: Mit diesen Worten umreisst der Verband Wirtschaft Thun Oberland die Ergebnisse seiner jüngsten, halbjährlich durchgeführten Konjunkturumfrage unter seinen Mitgliedern. Die Rückmeldungen würden das bestätigen, was auch in nationalen Erhebungen zum Ausdruck komme.

«Von den über 100 Unternehmungen, welche sich an der Umfrage beteiligt haben, gaben immerhin 40 Prozent der Firmen an, dass ein Mehrumsatz gegenüber den Erwartungen erreicht werden konnte», hält der Verband fest. Demgegenüber hätten 20 Prozent ein schlechteres Ergebnis als budgetiert erzielt. Beim Blick in die Zukunft gibt eine Mehrheit der Befragten das Ziel an, die Umsätze halten zu wollen. Mit Mehreinnahmen rechnen nur 25 Prozent.

Firmen müssen Preise erhöhen

Gegenüber der letzten Umfrage hat der Verband eine «grosse Zurückhaltung bei den eigenen Investitionen» festgestellt. Dabei haben nur 10 Prozent der Teilnehmenden angegeben, dass die Verunsicherung eine direkte Auswirkung des Ukraine-Kriegs sei. Vielmehr sind es andere bekannte Faktoren wie die Unsicherheiten bei der Energieversorgung, der Fachkräftemangel und die Beschaffungskosten. Bei Letzteren sei «noch keine Trendwende in Sicht». Da die Kosten also weiter steigen, sehen sich diverse Firmen dazu gezwungen, die eigenen Preise ebenfalls nach oben anzupassen.

Zu wenig Personal für Aufträge

Einerseits zeigen die Umfrageresultate, dass der Arbeitsvorrat abgenommen hat, andererseits schreibt der Verband, «dass 25 Prozent der Firmen angeben, dass weiterhin Aufträge abgelehnt werden, weil das Personal fehlt». So wollen denn auch 35 Prozent der Unternehmen die Zahl der Stellen ausbauen – sofern sie die entsprechenden Fachkräfte finden können. Ein Abbau respektive eine Auslagerung ist bei 20 Prozent der Firmen vorgesehen.

«Es gibt zwar immer noch Berufsfelder, welche nicht alle Lehrstellen besetzen konnten, doch gegenüber den Vorjahren ist die Anzahl stark zurückgegangen.» Aus der Mitteilung des Verbands Wirtschaft Thun Oberland

Ein Silberstreif am Horizont ist bei der Rekrutierung von Lernenden erkennbar: «Es gibt zwar immer noch Berufsfelder, welche nicht alle Lehrstellen besetzen konnten, doch gegenüber den Vorjahren ist die Anzahl stark zurückgegangen», so der Verband Wirtschaft Thun Oberland. Probleme beim Besetzen von Stellen gebe es insbesondere weiterhin im Gesundheitsbereich, bei handwerklichen Berufen sowie in der Gastronomie.

Fehler gefunden?Jetzt melden.