OGA Langnau – Die Planung nimmt Fahrt auf Vom 5. bis 12. Juni soll im kommenden Jahr die Oberemmentalische Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung

über die Bühne gehen. Die Planung läuft, trotz Corona. Stefan Kammermann

Roland Zaugg ist neuer Präsident der OGA Langnau. Foto: Marcel Bieri

«Wir hoffen sehr, dass wir die Ausstellung abhalten können», sagte Roland Zaugg, neuer Geschäftsleiter der

Oberemmentalischen Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung (OGA) am Donnerstagabend. Gegen 100 Unternehmer und Gewerbetreibende waren in die Jakob-Galerie der Ilfishalle in Langnau gekommen, um aus erster Hand Aktuelles über den Stand der Planung für die drittgrösste Messe im Kanton Bern zu erfahren.