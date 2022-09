An der Aare in Bannwil – Die Planer des Wildwasserparks spüren Rückenwind Am Aareufer soll ein Kanal für den Kanu-Sport und andere Nutzungen entstehen. Dem Projekt stehen aber noch einige Hürden bevor. Tobias Granwehr

Der Kanute Mike Kurt (links) und Gemeindepräsident Karl Friedli beim Kraftwerk Bannwil. Hier würde der Wildwasserkanal durchfliessen. Foto: Franziska Rothenbühler

Mike Kurt und Karl Friedli stehen da, wo in einigen Jahren vielleicht ein Surfer auf einer künstlichen Welle reiten wird. Oder eine Kanutin mit ihrem Gefährt mutig in das wilde Wasser steigt und losfährt. Noch stehen Kurt und Friedli auf einer grünen Wiese neben dem Kraftwerk Bannwil an der Aare. Dereinst soll sich hier eine Wildwasseranlage befinden. Die ökologischste der Welt. Nichts Geringeres versprechen die Initianten des Projekts.