Amerikanerinnen rüsten auf – Die Pistole wird zum Accessoire – Schusswaffen für Frauen boomen Soziale Unruhen, die #MeToo-Bewegung und die Pandemie: In den USA kaufen mehr Frauen denn je Schusswaffen zum Selbstschutz. Walter Niederberger aus San Francisco

Waffenhersteller produzieren nun Waffen, die Frauen ansprechen sollen: Eine Pistole mit einem pinkfarbenen Griff an einem US-amerikanischen Waffenmarkt. Foto: Jim Young (AFP)

Die tiefste soziale Krise seit den 1960er-Jahren beginnt, Frauen zu radikalisieren. Lange Zeit besassen nur 10 bis 20 Prozent der Amerikanerinnen eine Schusswaffe, doch seit dem Ausbruch der Corona-Seuche und den tödlichen Attacken der Polizei hat sich das dramatisch verändert. Nahezu so viele Frauen wie Männer haben in den letzten Monaten zum ersten Mal Schusswaffen erworben – und damit der Waffenindustrie aus der Krise geholfen.

Während das Volk im Frühling 2020 wie wild Toilettenpapier, Wasser und Reinigungsmittel hamsterte, ging es in den Waffengeschäften noch turbulenter zu und her. Geneva Solomon, Inhaberin eines Waffengeschäfts in Südkalifornien, berichtet, der Run der Kunden sei ihr wie ein Film vorgekommen. «Es war surreal. Die Leute standen stundenlang an und kauften unsere Regale leer.» Der Umsatz stieg um 500 Prozent, und dies nicht nur für Schusswaffen, sondern auch für Schiesskurse und Waffenzubehör. «Eine Waffe ist eine ernsthafte Sache, verleiht einem aber auch Macht», sagt sie.