Skiweltcup in Wengen – Die Pisten am Lauberhorn sind bereit Die FIS hat die Pisten für die Rennen am Lauberhorn geprüft und für gut befunden.

Niels Hintermann bei der letztjährigen Lauberhornabfahrt. Foto: Keystone

Der internationale Skiverband FIS hat wie in Adelboden auch die Skiweltcupstrecken am Lauberhorn unter die Lupe genommen. Die Schneekontrolle sei durchwegs positiv ausgefallen, teilt der Verein Internationale Lauberhornrennen mit.

Dank der Schneefälle in den vergangenen Tagen sei der ganze Berg tief verschneit. Damit seien sowohl die Pisten als auch die Szenerie für die 91. Internationalen Lauberhornrennen in Wengen bereit, steht in der Mitteilung. «In diesem Jahr hatten wir bisher alles in allem Wetterglück», lässt sich OK-Präsident Urs Näpflin zitieren. Die Vorbereitungen in Wengen befänden sich durchs Band auf Kurs.

Auch die diesjährigen Lauberhornrennen sind stark von der grassierenden Pandemie beeinflusst. Bekanntlich werden deshalb die Rennen ohne Zuschauer ausgetragen. Die Zuschauerräume entlang der Strecke, wie der beliebte Girmschbiel vis-à-vis von Hundschopf, Minschkante und Canadian Corner, werden abgesperrt sein. Tribünen wurden keine errichtet.

«Rennen am TV schauen»

Urs Näpflin appelliert an alle Ski- und Lauberhornfans: «Wir freuen uns heute schon auf Ihren Besuch im nächsten Jahr, im Januar 2022. In diesem Jahr müssen wir Sie aber leider bitten, die Rennen am TV zu schauen.»

Die Pisten, Wander- und Schlittelwege sowie alle Anlagen in der Jungfrau-Skiregion sind derweil normal für den Wintersport geöffnet. Allerdings wird die Lauberhornstrecke beidseitig auf rund 40 Metern abgesperrt. Die Sesselbahnen sind für die Wintersportgäste frei zugänglich und geöffnet. Die Jungfraubahnen werden die Teams, Helfer und Medien separat von den Wintersportlern und Jochgästen befördern.

PD