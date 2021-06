Tempo 30 in Herzogenbuchsee – Die Petitionäre finden Gehör Es tut sich etwas in Sachen Temporeduktion: Der Buchser Gemeinderat geht auf die Forderungen aus der Bevölkerung ein.

In den Strassen rund um den Bahnhof Buchsi sollen 30er-Zonen entstehen. Foto: Thomas Peter

Schon seit Jahren ist eine grossflächige Temporeduktion in Herzogenbuchsee Thema. So soll etwa im viel befahrenen Bahnhofquartier Tempo 30 eingeführt werden. Das sieht auch der aktuelle Verkehrsrichtplan so vor. Auf dem Bahnhofplatz schwebt dem Gemeinderat zudem eine Begegnungszone vor.

Weil es insbesondere im Bereich der Kreuzungen Bahnhof-/Unterstrasse und Unter-/Bitziusstrasse immer wieder zu Unfällen kommt, wollte der Gemeinderat einen Teil dieser Verkehrsmassnahmen vorziehen. Auslöser dafür war vor allem der Unfall im Dezember 2018, bei dem ein Velofahrer ums Leben gekommen ist.

Bis auf einige gesperrte Parkfelder ist seither aber entgegen der damaligen Ankündigung nichts passiert. Zu diskutieren gab gemäss Gemeinderat die Einführung von Rechtsvortritten anstelle der heutigen Stopp-Strassen, wie das in einer Tempo-30-Zone üblich ist.

Die Fussgängerstreifen sollen aber erhalten bleiben. Die erwähnten Parkfelder könnten bei einer Realisierung von Tempo 30 zudem grösstenteils wieder zum Parkieren freigegeben werden.

Entgegen dem Willen der Baukommission

Frischen Wind in die Sache brachte die Petition «Sicheres Bahnhofquartier – Tempo 30 jetzt». Dass die versprochenen Massnahmen bis heute nicht umgesetzt wurden, stösst den Petitionären sauer auf. Die von 643 Personen unterzeichnete Bittschrift wurde kürzlich der Gemeinde übergeben.

Es wird die rasche Einführung des neuen Verkehrsregimes verlangt – und zwar möglichst vor Ende der Legislatur. Die Petitionäre finden, dass noch die jetzigen Vertreterinnen und Vertreter der Baukommission und des Gemeinderats ihre Verantwortung wahrnehmen müssen.

An seiner Sitzung am 14. Juni hat die Buchser Exekutive vom Begehren Kenntnis genommen, wie sie mitteilt. Entgegen dem Willen der Baukommission, wie der Gemeinderat explizit schreibt, wurde den Forderungen stattgegeben und die Bauabteilung mit der Umsetzung der Tempo-30-Zone im Bahnhofquartier beauftragt.

Auch jenseits der Geleise

Behandelt wurde an der Sitzung ebenfalls die andere hängige, im vergangenen Februar eingereichte Petition, welche die Einführung von Tempo 30 in den Quartieren auf der anderen Seite der Bahn fordert. Die Anwohnerinnen und Anwohner verlangten die sofortige Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen, ohne den Bau der Quartiersammelstrasse West mit der dort vorgesehenen 30er-Zone abzuwarten.

Um das weitere Vorgehen zu definieren, hat der Gemeinderat im Februar 2020 eine Stellungnahme der Baukommission zum Stand der Planung verlangt. Diese liegt nun vor, wobei die Baukommission die Tempo-30-Zone nicht sofort, sondern gleichzeitig mit dem Bau der Quartiersammelstrasse realisieren möchte.

Doch damit findet die Kommission kein Gehör: Trotz des gegenteiligen Antrags befürwortet der Gemeinderat das Anliegen der Petitionäre. Ein Konzept für die Eingabe beim Kanton soll ausgearbeitet werden. Der entsprechende Nachkredit wird dem Gemeinderat im August zur Genehmigung vorgelegt.

bey

Fehler gefunden?Jetzt melden.