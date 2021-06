Textilmanufaktur im Konkurs – Die Pensionskasse blutet mit Noch 2020 hat die Coopera-Sammelstiftung ihre Beteiligung an der Colora Seta AG erhöht. Bei der Kasse ist man sich solcher Risiken bewusst – sie sind sogar Teil der Philosophie. Kathrin Holzer

Das war vor dem letzten Teillockdown. Von den temporären Ladenschliessungen hat sich die Colora Seta AG mit ihren Läden unter anderem in Langenthal nicht mehr erholen können. Foto: Marcel Bieri

Nach mehr als 30 Jahren nahm die Geschichte der Colora Seta AG im März ihr jähes Ende: Über die 1988 gegründete Huttwiler Textilmanufaktur mit Läden unter anderem in Langenthal, Aarau, Zürich wurde der Konkurs verhängt. Die Maschinen in der Stückfärberei in Huttwil wurden abgestellt. 28 Mitarbeitende, sowohl der Manufaktur wie auch der Verkaufsläden, standen von einem Tag auf den anderen auf der Strasse.

Dabei stand es um die Colora Seta AG nicht zum ersten Mal schlecht. Schon in der Vergangenheit hatte das Unternehmen zu kämpfen. Und es wäre ziemlich sicher wohl schon längst zum Konkurs gekommen, hätte nicht die Coopera mit zweimaligen Geldeinschüssen die Textilfirma unterstützt.