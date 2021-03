Von Sägemehl bis Holzplatten – Die Pellet-Pioniere Seit vier Generationen wirtschaftet Familie Nyffenegger in Wasen mit Holz. Als das Geschäft der Sägerei stagnierte, brachte ein kleines, gepresstes Holzteilchen den erhofften Aufschwung. Nina-Lou Frey

Karina und Adrian Nyffenegger führen den Familienbetrieb. Vater Rudolf Nyffenegger hilft weiterhin im Geschäft mit. Fotos: Raphael Moser

Neben der Hauptstrasse stapeln sich Holzplatten, eine Maschine dröhnt im Hintergrund. Einige Meter weiter sind ganze Baumstämme gelagert. Sägemehl türmt sich vis-à-vis, und auch die Holzschnitzel sind nicht weit. Wer bei der Familie Nyffenegger in Wasen vorbeischaut, stellt schnell fest, was hier Bedeutung hat: Holz. «Wir verarbeiten vor allem Emmentaler Weisstannen», sagt Rudolf Nyffenegger stolz. Diese gelten in Europa als die höchstgewachsenen überhaupt. Seine Tochter Karina fügt an: «Das Holz holen wir fast ausschliesslich aus Wäldern der Gemeinde Sumiswald.»